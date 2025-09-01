大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、今一つ波に乗れない戦いが続いている。そんな中、元所属投手であるウォーカー・ビューラー投手の獲得チャンスが到来したが、フロントが腰を上げることは無かったようだ。米メディア『ESPN』のジェフ・パッサン記者が綴った。

2015年のプロ入りから2024年までドジャースでプレーしたビューラーは、同年オフにボストン・レッドソックスへ移籍。しかし、23登板、7勝7敗、防御率5.45と安定感を欠いたこともあり、日本時間8月29日に解雇されていた。

そのビューラーについて、パッサン記者は「ビューラーとフィラデルフィア・フィリーズが契約を締結したと、ESPNの情報筋が伝えた。ビューラーはレッドソックスから解雇されており、フィリーズではポストシーズン出場資格を有する」と綴っている。

ドジャースは現在、先発ローテーションは山本由伸投手、大谷、クレイトン・カーショー投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、エメ・シーハン投手の6人で回している。人員が揃っていることもあり、ビューラーを呼び戻すメリットは薄いとフロントは考えたのかもしれない。

