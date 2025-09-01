デザイナーでアーティストの篠原ともえが1日、都内で行われた「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に出席した。

田中みな実と篠原ともえ

ヘアードライヤー ナノケアが今年20周年を迎えたことを記念して開催されて同イベントに、女優の田中みな実、ロックバンド・[Alexandros]のボーカル＆ギター・川上洋平、デザイナーでアーティストの篠原ともえ、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティスト・KUBOKIがスペシャルゲストとして登場。出演する新WEBムービーなどについてトークを展開した。

篠原は、自身が出演するWEBムービーについて「衣装制作の様子をドキュメンタリータッチに撮影いただいて、流れる風をイメージして衣装を制作してみました」と紹介。「風を浴びながらイメージを膨らませながらデザインしました」と説明した。

この日着用していたドレスは、ムービー撮影で制作していた衣装。共演者から「きれい」「素敵です」という声が上がり、田中は「一目見た瞬間に、すべてがふんわり優しくて、本当に天才ですか!?」「本当に多才で。楽屋が隣だったので、出てこられた瞬間に妖精のようで」とうっとり。篠原は「みな実さんもですよ!」と笑顔で返していた。