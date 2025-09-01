リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2025年9月運勢ランキング」を発表した。

2025年9月運勢ランキング

12位「天秤座」

自分の時間を大切にしたい1か月。求められて多忙になる機会は増えそうですが、自由に過ごす時間を確保することが、大きなツキを呼び込むことにつながります。

幸い、あなたの気持ちは伝わりやすい時期。「今日は家族としたいことがあって」等とうまく伝えて、幸せな時間を確保しましょう。

「1人にはなりたいけれど、やりたいことはない」時には、アルバムを見返して。家族との思い出や、子どもの頃の思い出に、ひらめきを感じることがありそうです。

それが、周りとの絆を深めたり、あなたのしたいことを前進させることにつながるでしょう。

11位「牡牛座」

これまでのキャリアや、人との関わり方を見直したい時。周りの人との会話から「何か引っかかるな」「気になるな」というところを見つけて、突き詰めてみましょう。

先月同様、他人を鏡や考えるきっかけにして、内面を充実させられる時期です。少しずつ、対人関係や仕事、リスキリング等に関して「こうしたい」が見えてくるでしょう。

月の後半に入ると、オフィシャル面で何らかの改革や変化が起きる見込み。舵取りを任された際には、あなた自身や周りの人の気持ちを重んじた決断を心掛けましょう。責任ある立場の人が助けてくれるはずです。

10位「水瓶座」

前半と後半でムードが変わります。前半は振り返り、見直しの時期。また、何かやり直しておきたいことがあれば、取り組んでおくのもおすすめです。

特に、人との関わり方、お金の使い方について振り返っておきましょう。今後のツキを呼ぶことにつながります。

後半は動き始める時期。チームで動くことが増えるでしょう。正確に連絡事項が伝わっているかや、作業の進捗具合はこまめに見直して正解です。

確認にも、他の作業にも積極的に周りの人の力を借りましょう。特に、イメージを形にしづらい時には、身近な人が実現を助けてくれるはずです。

9位「牡羊座」

前半は小休止モード。といっても、前へ前へ進もうとするよりも、ここまでの道のりを振り返る時間にしたいものです。昔は挫折したけれど、今ならば克服できるポイントが見つかる見込み。

また、今困難を覚えている部分も前進させられるヒントが見つかる気配です。

後半に入ると、プライベートに気持ちが向きがち。ですが実は、仕事やオフィシャル的な活動にもツキのある時期です。特にあと1歩、あと1工夫で仕上がりがぐんと良くなるものに注力してみて。

フットワークの軽い人に助けを求めると、よりスムーズに結果を出しやすくなるでしょう。

8位「蠍座」

前半は、1人で過ごすことにツキのある時期。仕事も家事もなるべく1人で行うとスムーズに進むでしょう。

その間に考え事が進んだり、あなたの頑張りを見た人からご褒美をもらえるといった、うれしいおまけも付いてくる見込みです。

周りから求められて行うことについては、広い視野と柔軟性を意識すると、さらに良い運気を呼び込めるでしょう。

後半は、コミュニケーションがスムーズになる時期。何かと助けられたり、意図が伝わりやすくなったりするでしょう。どうすれば周りに貢献できるか？を意識すると、さらにあなたの魅力が輝くはずです。

7位「双子座」

感受性がアップする1か月。表現上手・表現好きな双子座さんは、それを言葉や形にすることに注力したくなるでしょう。

ただ、受け取る情報が多くなれば、それを処理するのに手間のかかることもあるもの。なかなか表現できずにもどかしくなったら「受け取ったものが多いだけ」と割り切りましょう。

それでも、もやもやする時は「目の前の状況をより良く変えることに、どう役立つか？」を考えて。焦らずに答えを探れば、結果的に周りにも喜ばれる成果を出せるはず。

手応えのある1か月にできるでしょう。表現力も今まで以上にアップするはずです。

6位「山羊座」

周りから意見や支援を求められやすい時期。気負う必要はありません、山羊座さんの思うように振る舞えば、周りから感謝されるでしょう。

特に「周りは焦っているけれど、山羊座さんは落ち着いている」状況は、周りにとって救い。いつも通り、事実を確認しながら着実に進みましょう。

後半に入ると、周りがペースダウンする見込み。山羊座さんは惑わされることなく、マイペースで進んでこそ、ラッキーを手にできる時です。

万一何か起きても、周りが救ってくれる時なので、周りを頼って正解。助けを求めることで、周りとの絆も育まれるはずです。

5位「乙女座」

人の輪の中で、自分が主役になることも学びたい時期。聞き役ではなく話し手になる、盛り上げ役ではなく、中心人物になる。特に月の前半はそういった立場に置かれることが増えるでしょう。

周りの様子と自分の心の動きを観察しながら、その立場を体験してみて。あなたを大きく成長させるはずです。

後半は、今目の前にあるものを仕上げることに集中しましょう。その上のレベルや展開を狙おうとしなくても、自然と物事の規模が大きくなる時期です。

今目の前にある事実、関係、状況だけを見て進むと意識すると、運の流れに乗りやすくなります。

4位「射手座」

人に囲まれて過ごす時間が増える見込み。感受性が豊かになる時期なので、様々なことを感じ取り、学び、自分の内面を充実させられるでしょう。

一方、絶対譲れない部分は譲らなくてOK。穏やかにその理由を説明すれば、納得してもらえるはずです。

月が後半に進むにつれ、あなたを頼る人や、あなたの魅力に気付く人が増える見込み。助けてくれる人も増えるでしょう。

あなたの論理性も引き出されるので、ゼロから何かを立ち上げることを求められても、対応できるはず。何をするにしても、確認を必ずすることが、さらなる運気アップのカギです。

3位「蟹座」

人との一体感を味わえたり、共感を得られたりしやすい1か月。「満たされている」と感じることが多いでしょう。人との縁の中から有益な発見をしたり、頂き物をする可能性もあります。

一方、オフィシャル面は初夏から変わらず、多忙な見込み。とはいえ、あなたが周りのムードに惑わされず、落ち着いて進めばやり遂げられるでしょう。

「焦ってるなあ」と思った時は1人の時間をとって。できれば、ノートに自分の気持ちを書き出してみましょう。あなたを焦らせるものは他人に過ぎないのだと実感できれば、対人関係も金運も発展しやすくなります。

2位「魚座」

仕事や子どもの幼稚園・学校のこと等、オフィシャル面が活発になる見込み。人脈が広がったり、仕事ぶりを認められたり、頂き物をしたりとラッキーなことも増えるでしょう。

ただ、魚座さんとしては「急き立てられている」と感じることもあるかも。そんな時は落ち着いて、情報収集や経過の確認に力を入れましょう。

加えて、関わっている人に話を聞いてみるのもアリ。安心できる部分が見えて、前進しやすくなるでしょう。

仲の良い人、身内からのお誘いは積極的に受けてみて。お得な情報をもらえたり、幸せを感じられることが増えるはずです。

1位「獅子座」

8月に続き、獅子座さんの才能も魅力も発揮しやすい時期が続きます。周りから頼られたり、評価を受けたりして喜びを感じる機会もある見込み。

自信がアップする時期にもなるでしょう。あなた自身も周りも大いに幸せにして、楽しみたい時期です。

もし細かい部分や、物事の進捗の遅さが気になっても、焦らないで。今は大局を見ながら、じっくりと進むことで、最大の効果を出しやすい時期です。

また、ルールが厳しいと感じた時は、逆手にとれる部分を考えて。意外なルートを見つけられるでしょう。慌てなければ、実り多い1か月にできるはずです。