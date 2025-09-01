「なぜ、いつも後半でスタミナが切れるのだろう？」「もっと速く、長く走るにはどうすればいい？」もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、その答えは「あなたの体質に合った補給戦略」にあるかもしれません。

あなたのパフォーマンスを劇的に変える「汗体質分析」の力

なぜ「自分だけの補給戦略」が必要なのか？

市販のスポーツドリンクや補給食は便利ですが、本当にあなたの体に最適化されているでしょうか？実は、運動中に必要な水分やエネルギーの量は、個人の体質や運動強度によって大きく異なります。一般的な補給法では、知らず知らずのうちにパフォーマンスを制限している可能性があるのです。

ここで注目したいのが、2011年にイギリスで創業された「PRECISION Fuel & Hydration（プレシジョン フューエル & ハイドレーション）」が提供する、世界でも類を見ないパーソナライズされた補給プランです。彼らは単なる製品提供にとどまらず、使用者一人ひとりの体質に合わせたエネルギーと水分補給の戦略を提案します。

科学が解き明かす「スウェットテスト」の秘密

「プレシジョン」の革新性の根幹をなすのが、独自の「スウェットテスト」です。これは、まるでオーダーメイドスーツを仕立てるように、あなたの体の特性を科学的に分析し、最適な補給プランを構築してくれます。

スウェットテストとは？

これは、バース大学でスポーツ科学を学んだ専門家が約15年をかけて開発した専用機器を使い、汗1リットルあたりに含まれるナトリウムの量を計測するテストです。

驚くべきことに、汗のナトリウム含有量は個人差が最大で約12倍もあると言われています。汗をたくさんかく人でもナトリウム排出量が少ない人もいれば、少ししか汗をかかないのに大量にナトリウムを失う人もいるのです。この数値は個人の体質としてほぼ変わらないため、一度測れば一生の指標となる重要なデータとなります。

このテストで得られたデータをもとに、1時間あたりの汗の消費量から、あなたが必要とする正確なナトリウム摂取量を算出。これこそが、パフォーマンスを最大化し、脱水症状などの危険から身を守るための「生きたデータ」となるのです。

世界が認める信頼の実績

この画期的なソリューションは口コミで広がり、今や英国プレミアリーグ、NFL、NBAといった世界のトッププロスポーツチームにも採用されています。プロアスリートたちがその生命線ともいえるパフォーマンス向上と身体の保護のために「プレシジョン」を選んでいる事実が、その信頼性を雄弁に物語っています。

日本ではまだなじみが薄いかもしれませんが、2025年8月現在で全世界で約27,400名、日本国内でも480名がこのテストを受けています。あなたもこの先進的なメソッドを体験してみませんか？

トップアスリートも実践！丸尾知司選手応援キャンペーン

来年、いよいよ東京で開催される世界陸上競技選手権大会。その舞台で、日本代表として20kmと35km競歩に出場する丸尾知司選手をご存知でしょうか？ ロンドン、ブダペストに続く3度目の世界選手権出場となるベテラン選手を、今からみんなで応援しましょう！

株式会社トータルヘルスコンサルティングは、丸尾選手の挑戦を後押しするとともに、私たち自身が日々の運動やパフォーマンス向上に役立つ、画期的なソリューションを体験できる特別なキャンペーンを展開しています。

＜丸尾知司選手 プロフィール＞

* 氏名: 丸尾 知司（まるお・さとし）

* 生年月日: 1991年11月28日

* 所属: 愛知製鋼株式会社 陸上競技部

* 自己記録: 1時間17分24秒

彼のSNSをフォローして、日々の練習風景や意気込みをチェックするのも、応援の第一歩ですね！

キャンペーン概要：効率的なエネルギー補給の二刀流を体験！

今回の応援キャンペーンは、丸尾選手のパフォーマンスを支える強力な味方、「PRECISION Fuel & Hydration」のアイテムを試す絶好の機会です。

【キャンペーン期間】

9月1日（月）～9月21日（日）

【キャンペーン内容】

期間中に対象商品「カーボオンリードリンクミックス」をご購入いただくと、「PF30Gel」が1個プレゼントされます！

キャンペーン対象商品詳細

1. カーボオンリードリンクミックス

長時間の運動、特にマラソンやトライアスロン、そして競歩のような過酷な競技において、エネルギー切れはパフォーマンス低下に直結します。「カーボオンリードリンクミックス」は、その名の通り炭水化物に特化したドリンクミックスです。

* 高エネルギー: 1リットルあたり120gの炭水化物（480kcal） を提供。数時間にわたる高強度の運動に必要なエネルギーを効率よく供給します。

* 消化の良さ: 走りながらでも摂取しやすく、胃腸への負担が少ないのが特徴。重要なレース中でも安心してエネルギー補給ができます。

* シンプルさ: 噛む必要がなく、水に溶かすだけ。手間なく、素早くエネルギーチャージが可能です。

2. PF30Gel（プレゼント品）

キャンペーンでプレゼントされる「PF30Gel」は、手軽に持ち運べるジェルタイプです。

* 即効性のエネルギー: 1個で30gの炭水化物（120kcal） を手軽に補給できます。

* 飲みやすさ: マイルドな柑橘系の味と、トロトロとしたのど越しで、運動中でもストレスなく摂取できます。

あなたも「プレシジョン」を体験し、アスリートの知恵を日々の運動へ

丸尾選手の応援を通じて、あなた自身のパフォーマンスも向上させてみませんか？今回のキャンペーンを活用して、「プレシジョン」の製品を試してみることを強くお勧めします。

スウェットテストの結果に基づき、「プレシジョン」は「エネルギー」と「電解質」の両面から最適な製品を提案してくれます。粉末ドリンク、タブレット、ジェルなど、様々な形状の製品が揃っており、運動強度やシーンに合わせてベストな組み合わせを見つけることができるでしょう。

「プレシジョン」は、単なるサプリメントではなく、「最適な補給戦略」というソリューションを提供してくれるパートナーです。自分の体質を理解し、それに合わせたアプローチをすることで、あなたの運動習慣がより安全に、そして効率的に変わっていくはずです。

まずはキャンペーン対象の「カーボオンリードリンクミックス」をゲットして、「PF30Gel」を試してみてください。そして、より深くご自身の体と向き合いたい方は、THC公式LINEで「水分補給プラン」を確認したり、一歩進んで「スウェットテスト」の情報をチェックしてみてはいかがでしょうか。

アスリートたちが実践する「自分を知り、最適に補給する」という知恵を、ぜひこの機会にあなたのランニングやトレーニング、あるいは普段の健康管理にも取り入れてみてください。きっと、新しい発見と、より充実した運動ライフが待っているはずです。

株式会社トータルヘルスコンサルティング

TEL：03-3526-3081

