HANAが新曲「BAD LOVE」配信リリース決定、新アーティスト写真公開

HANAが、9月8日（月）に新曲「BAD LOVE」を配信リリースすることを発表した。

2nd Single「Blue Jeans」が、リリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻、オリコン週間ストリーミングランキングでは6週連続1位と女性グループ史上初の快挙を成し遂げるなど、その勢いがとどまることを知らないHANA。本楽曲は、JISOO、MOMOKAが作詞に参加しており、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、アクセル全開のキラーチューンとなっている。

また、9月5日（金）には「ROSE - From THE FIRST TAKE」「Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」を配信リリースすることも決定した。爆発的なヒットを記録した両作を、メンバーの繊細な表現がより一層際立つスペシャルアレンジで披露したパフォーマンス。細部までこだわり抜いた歌唱表現に注目が集まる。

＜リリース情報＞

Digital Single「BAD LOVE」

2025年9月8日（月）リリース

https://hana-brave.lnk.to/BADLOVE

「ROSE - From THE FIRST TAKE Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」

2025年9月5日（金）リリース

https://hana-brave.lnk.to/ROSE_TFT

「Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」

2025年9月5日（金）リリース

https://hana-brave.lnk.to/BlueJeans_TFT

HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo