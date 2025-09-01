思わず唸るファインプレー！ヤクルト・長岡秀樹、スライディングキャッチ…

プロ野球 最新情報

東京ヤクルトスワローズの長岡秀樹は31日、本拠地神宮球場で行われた広島東洋カープ戦に「2番・遊撃」で先発出場。4回に好守備を披露した。



ヤクルトの先発はプロ初勝利を目指す下川隼佑。 粘りの投球で、ヤクルトが3－2とリードした展開で迎えた4回表。







広島の8番からの攻撃を退け、2死無走者で打席に1番の中村奨成が入った。



カウント1－2からの4球目。アウトハイに投じられたスライダーを中村奨が引っ張る。打球は三遊間の強いゴロとなり、ヒットコースに飛んでいくと思われた。



これを長岡が逆シングルのスライディングキャッチで好捕。続けて流れるような動きから一塁へストライク送球。



中村奨も懸命に一塁へ走ったが、間に合わずアウト。これで三者凡退となり、ヤクルトにいい流れをもたらすビッグプレーとなった。



試合はヤクルトが7－4と広島に競り勝った。長岡は打っても5打数3安打と猛打賞の活躍。先発の下川は5回3失点でプロ初勝利を飾っている。









【動画】この打球をアウトに！？長岡秀樹、これぞプロと唸る守備がこちら！

