大阪府の北東部に位置する門真市(かどまし)は、北河内(きたかわち)と呼ばれる地域にあり、高度経済成長期以降は産業都市へと移行し、高い技術力をもつ「モノづくり企業」が多数あるまち。

その中でも大手電機メーカーの本社があることから、ふるさと納税では家電の返礼品でも注目を集める自治体です。

今回紹介するのは、門真市で創意工夫しながら活動する各団体の晴れ舞台「門真市生涯学習フェスティバル」。「展示」「舞台発表」「体験」をテーマに、見てみたいものなど盛りだくさんのフェスです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は門真市のイベント「第12回門真市生涯学習フェスティバル」の詳細、新着の返礼品などについて調べてみました!

たくさんの挑戦に出会える! 「第12回門真市生涯学習フェスティバル」について

第12回門真市生涯学習フェスティバル

・開催日時：令和7年9月13日(土)午前10時～午後5時、14日(日)午前10時～午後3時

・開催場所：門真市民プラザ

・アクセス：【公共交通機関】京阪電車「大和田駅」から徒歩約25分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南駅」から徒歩約20分、京阪バス「門真団地」または「免許試験場前」バス停より徒歩約10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料(体験講座は一部有料)

開催会場である「門真市民プラザ」は、門真市の南部に位置し、多目的な施設を備え、生涯学習・地域活動・スポーツ・子育てなどさまざまな活動の拠点として利用できる施設です。

その施設で創意工夫しながら活動する各団体の晴れ舞台となる「生涯学習フェスティバル」。12回目を迎える今年は、「展示」「舞台発表」「体験」の3つのテーマで開催されます。

演奏や歌、踊りなどが披露されるステージでは、ギターや管楽、ウクレレ、大正琴などの楽器演奏のほか、合唱や体操、和太鼓・民舞など、バラエティに富んだ舞台発表を鑑賞できるのが特徴です。

展示ブースでは、陶芸作品や水彩画や油絵、編み物作品、学生による書道作品、写経など、作り手の思いが込められた作品を楽しめます。

また「体験」では、体操や写経、詩吟、七宝焼きなど6つの体験プログラムが用意されています。

※体験の申込受付は終了しています。

そのほか、門真で生まれた野菜や手作り品などの特産品が大集合するハンドメイドマーケット「門真もん市」、門真市の中高生世代のための放課後ヒミツキチ「KADOMA TEENS BASE」の夏フェス「TB祭」も同時開催なのだとか!

多彩な催しで、子どもから大人まで心ゆくまで満喫できる2日間です。

自治体からのメッセージ

タイガー魔法瓶やパナソニックの本社があるため、電化製品を豊富に返礼品として揃えており、寄附金額にあわせてほしい家電を見つけることができます。門真市は今後、古川橋エリアでは生涯学習複合施設や交流広場の整備を進め、まちづくりを起点にまちが生まれ変わります。ぜひ門真市のことを返礼品を通じて応援してください。

門真市ふるさと納税返礼品について

発表会や運動会などの行事ごとにもピッタリ! 持ち運びしやすいデジタルビデオカメラを紹介します。新着の返礼品です

パナソニック デジタルビデオカメラ

・提供事業者：パナソニック マーケティング ジャパン株式会社

・本体質量：約433g

・寄附金額：28万円

コンパクトで持ち運びにも便利なデジタルビデオカメラです。細かい手ブレにも強く、遠くの表情もきれいに撮れる高倍率ズームなど、高画質・高精度を支える充実の基本機能が魅力的! USBタイプC搭載なので、モバイルバッテリーから充電できるのも特徴です。

今回は大阪府門真市のイベント「第12回門真市生涯学習フェスティバル」と、新着の返礼品を紹介しました。活動している団体の晴れの舞台ともいえるイベントです。ステージイベントや展示、体験と、さまざまな催しをめいっぱい楽しめるのが特徴。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

