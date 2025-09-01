ドジャース・大谷翔平、二塁ベース上で歓喜の跳躍？！フリーマンの2点適時…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は31日（日本時間1日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。ムーキー・ベッツ選手の安打の際に、飛び跳ねる場面があった。



初回、自身の右前打で出塁し、続く2番ムーキー・ベッツ選手も右前打を放った。二塁ベース到達時には右翼手コービン・キャロル選手の返球に対し、飛び跳ねながら首を伸ばすしぐさを見せた。







その後、3番フレディ・フリーマン選手の2点適時二塁打で先制のホームを踏み、リーグ独走となる124得点目を記録。幸先よく山本由伸投手に援護点をプレゼントした。



試合は山本投手が7回1失点と好投したものの、リリーフ陣が8回に追い付かれ12勝目はならず。しかし9回に代打ウィル・スミス選手のサヨナラ本塁打が飛び出し、ドジャースが5-4で勝利を収めた。









【動画】大谷翔平、返球に対して二塁ベース上で飛び跳ねる！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 セカンドベース上でぴょん



▶︎月~金ドジャース戦全試合含む

公式戦485試合を生中継!



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース × Dバックス

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】