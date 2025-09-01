ヤクルト・下川隼佑が野手顔負けの打撃！常廣羽也斗から右中間真っ二つの…

プロ野球 最新情報

東京ヤクルトスワローズの下川隼佑は31日、本拠地神宮球場で行われた広島東洋カープ戦に先発登板。4回の第2打席でプロ初安打をマークした。



3－2とヤクルトが1点リードして迎えた4回裏。広島の先発は2023年ドラフト1位右腕の常廣羽也斗。







1死無走者の場面で、打席には投手の下川が立った。ここで常廣はいきなり3球続けてボールを投げてしまう。



その後ストレート2球で見逃しストライクを奪い、フルカウントに持ち込む。決めに来た6球目の高めストレートを下川はファウルで粘る。



迎えた7球目。真ん中やや外寄りのストレートを下川が逆らわずに見事に捉えると、打球は右中間を真っ二つに切り裂いた。



下川は悠々と二塁に到達し、プロ初安打にガッツポーズ。記念球がベンチに帰ってきたのを見届けると、続く濱田太貴と長岡秀樹が連続安打。



下川がホームに生還し、プロ初得点もマーク。下川の打撃が呼び水となり、ヤクルトはこの回2点を奪うことに成功した。



下川は5回まで投げ8安打3失点と粘りの投球。ヤクルトは最終スコア7－4で広島に競り勝ち、なによりも嬉しいプロ初勝利を手にした。









