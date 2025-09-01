大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス選手は31日（日本時間1日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に代打で登場し、9回にチームを勝利へ導くサヨナラ本塁打を放った。



4-4の同点で迎えた9回、この日先発マスクを被っていたダルトン・ラッシング選手の代打で出場。ダイヤモンドバックス3番手ジョン・カーティス投手の2球目、155キロの直球を完璧に捉え、左翼席中段へ叩き込んだ。







ドジャース先発の山本由伸投手が7回1失点と好投したものの、リリーフ陣が8回に追い付かれ敗戦ムードが漂う中での貴重な一発となった。



試合はドジャースが5-4で勝利し、同一カード3連敗を免れた。









【動画】スミス、試合を決めたサヨナラホームランがこれだ！

[速報]代打サヨナラホームラン!!



／

同点で迎えた9回裏

代打のウィル・スミスが

レストスタンドへ突き刺し

ドジャースが勝利!!

＼



🇺🇸MLB2025

山本由伸 先発

ドジャース×Dバックス

