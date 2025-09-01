俳優の松村沙友理と白洲迅が、映像配信サービス・Leminoのドラマ『今日もふたり、スキップで』(10月4日24:40～配信スタート、以降毎週土曜0:00最新話配信)にW主演することが1日、発表された。1話と2話をまとめた特別版が、1話配信と同時に東海テレビ・フジテレビ系で放送される。

このドラマは、X(Twitter)で多くの支持を集めた共感型エッセイ『今日もふたり、スキップで ～結婚って“なんかいい”』(著：ものすごい愛／大和書房刊)を原案に、平凡な毎日に潜む“なんかいい”瞬間をすくい取った作品。

一緒にストレッチしたり、お気に入りのトレーナーを取り合ったり、2人で夜道を散歩したりと、平凡だけど幸せな夫婦生活をユーモアたっぷりに描き、観る者に「結婚って“なんかいい”」「こういうこと“あるある“」と思わせるような30分×全10話のオリジナルドラマだ。

主題歌は、くるりが書き下ろした「ワンダリング」。くるりの岸田繁は、原案エッセイに推薦コメントを寄せている。

監督は『直ちゃんは小学三年生』の近藤啓介氏と『うちの会社の小さい先輩の話』の小村昌士氏、脚本は近藤氏と『私たちが恋する理由』の藤平久子氏が担当する。

コメントは、以下の通り。

■松村沙友理

妻役の松村沙友理です！

この作品は観れば観るほど沼ってしまう不思議な魅力があります。

日常の些細な出来事がとても丁寧に、そしてユーモラスに描かれていて、特別な事がなくても小さな事が幸せなんだなぁと気付かせてくれる作品です。

私自身も現場でたくさんの「なんかいい」を感じました。撮影現場は作品の様なふわふわほわほわとした温かい雰囲気でとても楽しく撮影しました。ぜひ、みなさんにも『今日もふたり、スキップで』の沼にハマってもらいたいです。

■白洲迅

「こんな作品をやってみたかった。」

原作、そして脚本を読ませていただいて、まず思った感想です。

大きな出来事は何も起こりません。でも、それが良い。読みながら、ひとりでクスクスしてしまう。大笑いではない、くすくす。

そして役名が「夫」というのも初体験で、作中に僕ら夫婦の名前は出てきません。

こんな夫婦が皆さんの近所に住んでいるかもしれません。心が緩むような、言葉にはできないけど「なんか良い」を楽しんでいただけたら嬉しいです。

■原案：ものすごい愛

結婚して、もうすぐまる8年になります。5年前に書いたわたしたち夫婦の何気ない日常が、まさかドラマになるとは…！ ドラマ化のお話をいただいた頃にちょうど妊娠がわかり、いつの間にか「今日もふたり、スキップで」は「今日もさんにん、スキップで」になって、わたしのものすごい愛の矛先は２つに増えました。あの頃と生活は様変わりしましたが、画面の中で暮らすわたしたちを観て、かつての幸せの延長線上に今の幸せがあるのだと噛み締めたいと思います。

変わらないことと言えば、毎日がとびっきり楽しいこと、わたしたち夫婦が相変わらず仲良しだということ、何気ない日々が愛おしいこと。ドラマを観たみなさんが、それぞれの生活の中にある愛おしさを再発見するきっかけになればうれしいです。