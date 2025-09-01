今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）～9月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）～9月7日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、これまでとは気分がガラッと変わるタイミング。ゆったりペースで過ごしてきたならば、急に忙しくなる場合もあるでしょう。好きだったものが変わり、新しいものを楽しむようになるかもしれません。いろいろな景色を思い出として刻んでいくと◎ 恋愛は、好きな人のために尽くしたくなりそう。ただし散財には気をつけて。流行りのものを追うよりも、自分にしっくりくるものを見つけるようにすると◎ 大事にしていくと、自分にとってのラッキーアイテムになりそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。