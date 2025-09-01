アストンマーティンが監修した特別仕様のヘリコプターが日本で販売開始

アストンマーティンが監修した特別仕様のヘリコプター「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」が、日本市場で販売開始となった。世界的航空機メーカー、エアバスの精密な技術と、英国の名門自動車ブランドが誇るデザイン哲学を融合させた一機は、これまでの空の移動に新たな次元をもたらす存在である。しかも導入されるのは、日本にただ一機。稀少性そのものが、このプロジェクトの特別さを際立たせている。

【画像】英国の名門アストンマーティンが手がけた特別仕様ヘリコプター「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」（写真5点）

全長12.6メートルの機体に纏われたのは、アストンマーティンを象徴する「XENON GREY」。職人による手作業で塗り上げられた外装は、ヘリコプターというよりもむしろ、彫刻作品に近い。陽光を受けた時の陰影や質感は、アストンマーティンのスポーツカーと同様、見る者に官能的な印象を刻み込む。パワートレインには952馬力のエンジンを搭載し、巡航速度は134ノット。実用性と美が高次元で融合する姿は、このモデルの本質を雄弁に物語っている。

キャビンに足を踏み入れると、アストンマーティンのDNAが息づく世界が広がる。英国製の上質な素材を惜しみなく使い、ビスポークカーのように丹念に仕立てられた室内は、単なる移動空間を超えた存在感を放つ。シートやパネルの一つひとつにまで、アストンマーティンのクラフトマンシップが息づいており、機能性と審美性が見事に調和している。まさに空を舞うグランドツアラーと呼ぶにふさわしい仕上がりである。

この特別な一機の運用を担うのは、2015年の創業以来、無事故の実績を誇るAirXだ。航空会社との連携や運航手配など、複雑なオペレーションを一手に引き受け、利用者は安心して非日常の体験を楽しむことができる。そして販売の舞台となるのは、NOT A HOTELが展開する新事業「NOT A GARAGE」である。昨年、第一弾として投入されたカタマラン「SUNREEF 80 POWER」に続き、第二弾としてヘリコプターが用意された。いずれも「使いたい分だけ所有する」という独自のシェア購入モデルを採用し、モビリティに新たな所有のかたちを提示している。

「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」のオーナーシップは、限定22口で提供される。専用アプリ上で予約から決済、オプション設定まで完結できる仕組みは、複雑な手続きを排した新しいラグジュアリー体験といえる。関東近郊にあるNOT A HOTEL拠点への移動では、通常30分のフライト枠が最大60分に延長される特典も用意され、ヘリコプターでのホッピング移動と滞在を組み合わせた立体的な旅が可能になる。

さらにオーナーのために特別な体験が用意されている点も見逃せない。著名なシェフを現地に招き、その土地と瞬間に合わせた一夜限りのコースを堪能する。あるいは、紅葉が最盛を迎える秋や、花火が夜空を彩る夏の一夜に、空からの鑑賞と地上での非日常の食事を組み合わせる。空と陸を自在に行き来しながら、時間そのものを特別にする体験が、ここに完成する。

NOT A GARAGEの理念は「ラグジュアリーをシェアする」という発想にある。これまで一部の富裕層だけが享受していたモビリティを、洗練されたデザインと柔軟な利用形態によって開かれたものとし、ライフスタイルをより自由にする。ヘリコプターに加え、今後はジェットやクルーザー、そして車までもが対象に含まれていく予定だという。NOT A HOTELの宿泊権と組み合わせることで、移動そのものが体験の一部となり、旅が重層的に広がっていく。

アストンマーティンが監修した「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」は、単なる移動の手段ではなく、空を舞うための新しいラグジュアリー体験を体現した一機である。エアバスの技術とアストンマーティンの美学、そしてNOT A HOTELが描くライフスタイルのビジョンが結びついたこの特別なヘリコプターを、日本で体験できるのは限られた人だけだ。もし新しい移動のかたちに心惹かれるなら、この機会にオーナーシップを検討してみるのも一興だろう。