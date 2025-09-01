大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は31日（日本時間1日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で先制点につながる右前安打を放った。



初回、マウンドにはダイヤモンドバックス先発のブランドン・ファット投手。3球目のシンカーを捉え、右前に運んだ。



続く2番ムーキー・ベッツ選手も右前安打で出塁し、3番フレディ・フリーマン選手が初球のシンカーを捉えて2点適時二塁打を放ち、幸先よく先制した。







大谷選手は第2打席で空振り三振、第3打席は右直、第4打席は左飛に倒れ、この日は初回の安打のみだった。

nbsp;

試合は山本由伸投手が7回1失点と好投したが、リリーフ陣が8回に同点とされ12勝目はならず。しかし、9回に代打ウィル・スミス選手のサヨナラ本塁打が飛び出し、ドジャースが5-4で勝利した。









【動画】大谷翔平、低めのシンカーを捉えた右前打がこれだ！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 第1打席!!



／

低めのシンカーを

うまくライト前に運ぶ!!

＼



🇺🇸MLB2025

ドジャース×Dバックス

アベマで生中継



◤ 平日は毎日アベマでMLB

厳選試合を平日毎日無料生中継◢



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】