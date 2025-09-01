メッツ・千賀滉大、5回途中5失点で今季6敗目…打線は1得点のみで完敗

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手は31日（日本時間1日）、本拠地シティ・フィールドで行われたマイアミ・マーリンズ戦に先発登板。4回途中5失点で、今季6敗目を喫した。



初回は1死走者なしから四球と安打で一、三塁のピンチを招き、4番オット・ロペス選手に犠飛を許し1失点。2回は3者連続三振を奪い復調の兆しを見せたものの、3回は2番ジェーコブ・マーシー選手に二塁打を浴び、続く3番アグスティン・ラミレス選手にスイーパーを捉えられ2ランホームランを被弾した。







4回は5番リアム・ヒックス選手に二塁打を許すと、続く6番エリベルト・エルナンデス選手に右前適時打を浴びた。5回は9番ハビエル・サノヤ選手に二塁打を浴び、続く1番ハビエル・エドワーズ選手のバントが内野安打となったうえに、三塁手ブレット・バティ選手の悪送球が絡み、またも失点して降板した。



この日の千賀投手は5回途中で6奪三振、被安打7、四球2、5失点で6敗目。得点は7回に二ゴロの間に挙げた1点のみ。首位フィラデルフィア・フィリーズを追うためにも、エース千賀投手の快投が必須だ。













【動画】千賀滉大、6奪三振を記録するも5回途中5失点で降板…

[ハイライト] 千賀滉大 先発出場



2回表の三者三振を含む6奪三振も

1被弾を含む5失点でマウンドを降りる

▼今日の成績

4.2回 75球 6奪三振 被安打7 四球2 失点5



マーリンズ×メッツ

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)