読売ジャイアンツ・三塚琉生、2軍戦で石川歩からファーム第8号本塁打！

読売ジャイアンツの三塚琉生は31日、千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に「3番・左翼」で先発出場。5回にファーム第8号となる2点本塁打を放った。



1－0と巨人がリードして迎えた5回。ロッテの先発は、かつて3年連続2桁勝利をあげた実績を持つ石川歩。







2死二塁となり、打席には第1打席で左安打を放っている3番の三塚が入る。



1球目のアウトローのストレートを見逃して、1ストライクを取られたあとの2球目。



今度は高めに投じられたストレートを三塚のバットが振りぬくと、打球は高々と放物線を描いて右翼スタンドを超える本塁打となった。試合は三塚の一発もあり、巨人が6-0で勝利した。



圧巻のスイングでファーム今季8号を放ち、打率も3割4分を超えるハイアベレージをここまで残している。



得意の打撃をさらに磨き、この勢いで一軍を目指していきたい。









【動画】三塚琉生、高めの直球を運んだファーム第8号がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











ワクワクが止まらない



高めの真っ直ぐをぶち抜いた

三塚琉生がファーム第8号2ランホームラン



⚾プロ野球 ファーム (2025/8/31)

🆚ロッテ×巨人

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】