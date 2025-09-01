イチナナライバーの「き-ぽん」が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」と2025年10月1日付でプロライバー契約を締結し、同日より「17LIVE」における4人目、また女性としては初の“プロライバー”として活動することが決まった。

人気イベント「Christmas Party 2023」でトップに

「17LIVE」では、個性豊かなライブコンテンツを作り出し、数多くのファンを魅了するライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制度として「プロライバー制度」を2024年12月に創設。“プロライバー”は、「17LIVE」における配信実績が一定の基準を満たし、同社による厳正な審査を通過したライバーと年間で契約するシステムとなっており、現在までに3名のイチナナライバー(岸田直樹、鈴木龍二、CUTMAN）とプロライバー契約を締結している。

そして今回プロライバーとして契約を締結する予定の「き-ぽん」は、7年以上にわたり「17LIVE」の人気ライバーとして活躍し、数多くのイベントで上位入賞している人気・実力ともにアプリを代表するライバー。「17LIVE」で屈指の人気イベント「Christmas Party 2023」でトップに輝いたほか、アプリ外においてもタクシーCMへの出演や屋外看板広告への掲載権を獲得し、ライバーの存在や魅力などを発信した。

また、年間を通じて獲得した総合特典でつかみ取る「ライブ配信グランプリ 2025」では、1st Season(2025年1〜3月)および2nd Season(同4〜6月)で見事1位に輝いている。

「き-ぽん」は、今後“プロライバー”として公式配信や特別番組に出演するほか、自身のライブ配信を通じたサービスに関する情報の周知や後進の育成など、アプリ内コミュニティ活性化の役割を担っていく予定だという。

「ライブ配信グランプリ 2025』副賞に「プロライバー契約」を追加

また、「17LIVE」では、現在開催中の、年間を通して獲得した総合得点から豪華プライズを獲得できる『プライズ総額1億円相当! ライブ配信グランプリ 2025』において、副賞として一定の条件を達成したライバーに「プロライバー契約」を追加することを決定した。年間総合部門1位〜3位に入賞したライバーおよびシーズングランプリに2回輝いたライバー(累計ではなく年内での回数)が対象となり、詳細は、「17LIVE」アプリ内、『ライブ配信グランプリ 2025』イベントページで確認できる。

き-ぽんコメント

この度、17LIVEにおいてプロライバーとして活動を開始することとなりました、き-ぽんです。 17LIVEが日本でサービスを開始した年より、長年にわたりコツコツと配信を積み重ねてまいりました。 今回、プロライバーとして新たなスタートを切ることができたのは、これまで私を信じ、応援し続けてくださった皆さまに対して、一つの形として示すことができた証だと思っております。今後は、女性初のプロライバーとしての視点を活かし、17LIVEを盛り上げることに努めてまいります。ライバーの皆さまには活躍の場を広げ、リスナーの皆さまにはより楽しんでいただける場を拡めていける様、努力していきたいと思っております。これからも感謝の気持ちを忘れず、より多くの方に楽しんでいただける配信をお届けしてまいりますので、引き続きご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。