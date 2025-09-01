大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は、今季から1年1700万ドル（約25億円）の契約で加入している。しかし、期待されている活躍を見せられておらず、今後の起用についてデーブ・ロバーツ監督が明かしている。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

コンフォートは前半戦で苦しんだものの、7月には一時的な復調を見せていた。しかし、8月に入ってから再び不振に陥っており、チームの期待に応えるには至っていない。

ロバーツ監督は、コンフォートが主に守っている左翼手について「マイケルは打撃が少し上向きだ。左投手への対応力も確かにある。アレックス・コール外野手は右投手より左投手の方が明らかに強い。キケ・ヘルナンデス内野手はポストシーズンに慣れている。簡単な答えは日替わりだろう」と語っている。

注目が集まるコンフォートの起用についてボレリ氏は「彼はこれまでレギュラー起用されてきたが、ヘルナンデスが復帰し、キム・ヘソン内野手とトミー・エドマン内野手も復帰に向けて調整中であることから、大きく状況が変わりそうだ」と言及した。

