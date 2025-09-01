BMSG所属アーティストからなるBMSG ALLSTARS、新曲｢GRAND CHAMP｣リリース

BMSGに所属するソロアーティスト、グループアーティストからなるBMSG ALLSTARS全員で制作した新曲｢GRAND CHAMP｣が、9月1日（月）にリリースされた。

本楽曲は、BMSG アーティストの楽曲をはじめ、数々の楽曲を手掛けるRyosuke "Dr.R" SakaiとSKY-HI がタッグを組み、4年連続開催となる、大規模フェス「BMSG FES」のテーマソングとして制作。

タイトルに込められた「GRAND CHAMP」は、BMSGがこれまで一歩ずつ着実に、けれども驚くほどの勢いで成長してきたこの5年間を括り、これまでの軌跡のすべてを祝う楽曲でありながら、同時に「まだ始まったばかり、ここからが本番」と覚悟とプライドを全て賭けて臨む挑戦者のアティテュードの表明にもなっている。

疾走感ある印象的なマーチングドラムに、22人のマイクリレーが目まぐるしく交錯し重なり合う、文字通り一瞬も聴き逃せない1曲となっている。

＜リリース情報＞

BMSG ALLSTARS

デジタルシングル｢GRAND CHAMP｣

2025年9月1日（月）リリース

https://lnk.to/BMSGALLSTARS_GRANDCHAMP

『BMSG FES25』特設サイト https://bmsgfes.tokyo/