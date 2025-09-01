大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次いでいる。日本時間27日にはアレックス・ベシア投手も故障者リスト入り（IL）したが、幸いにも離脱期間が長引くことはなさそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ベシアは同日時点で59登板、3勝2敗22ホールド4セーブ、防御率2.75といった数字を残している主力リリーフの1人。右腹斜筋の張りを理由に、同月24日に遡って15日間のILに入っている。

同メディアは「ベシアは数日前のキャッチボール中に怪我が悪化したと明かしたが、IL入りは短期間になると考えている。正確な日付は発表されていないが、9月中旬にはブルペンに復帰できると自信を持っているようだ」と言及。

合わせて、「引っ張られたり、掴まれたりといった感覚はなく、何も心配はない。デーブ・ロバーツ監督をはじめ、トレーニングスタッフ全員が同じ考えだが、とにかく今しっかり治して、これ以上悪化させないようにすることに集中している。一日一日を大切に過ごせば、15日後には万全の状態になると信じている」という本人のコメントを紹介している。

