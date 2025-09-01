埼玉県の南西部に位置する飯能市(はんのうし)は、東京都心から電車で最短約40分の場所にある、荒川に注ぐ九川の源流を持つ水と緑のまち。

奥武蔵の山々と豊かな自然が広がり、ハイキングやキャンプ、バーベキューなど自然を満喫できるスポットがたくさんあります。

今回紹介するのは、飯能市で毎年秋に開催される代表的なイベントの一つ「飯能まつり」。伝統的行事と地域住民の祭りが融合したお祭りです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は飯能市の「飯能まつり」の詳細と、隠れた名品の返礼品などについて調べてみました!

地域住民と観光客が一堂に集まり賑わいをみせる! 「飯能まつり」について

飯能まつり

・開催日時：2025年11月1日(土)～2日(日)

・開催場所：飯能駅北口 飯能駅前通り、銀座通り、飯能大通り周辺

・アクセス：【電車】西武池袋線飯能駅北口から徒歩約2分(飯能大通り)

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

毎年秋に行われる「飯能まつり」は、山車(だし)・屋台曳行(やたいえいこう)や居囃子(いばやし)、獅子舞(ししまい)などの伝統的行事と、市民パレードや模擬店、イベントなどが融合。地域住民と観光客が一堂に集まり賑わいをみせる、まちの歴史あるお祭りです。

見どころは、美しく迫力満点の山車曳き廻し。各町内それぞれの特色や個性あふれる11台の山車を楽しむことができます。山車で参加しない町内では、居囃子として各所に設置された座で祭囃子が演奏され、祭りを盛り上げるのだとか!

2024年に開催された同イベントでは、マルシェやかんこう物産市場のほか、パレードやステージイベント、神輿(みこし)練り歩きなど多彩な催しが行われ、大いに盛り上がったそうです。

自治体からのメッセージ

飯能まつりに参加する山車は11台あり、大別すると川越祭りに代表される人形を乗せた「江戸型山車」、 唐破風(からはふ)屋根や彫刻が特徴の「屋台型山車」の2つ形式に分類されます。個性豊かな山車の曳き廻しが圧巻です。

飯能市のふるさと納税返礼品について

お祭りといえばお酒! とのことで、飯能市の隠れた名品でもある「日本酒」が届く返礼品を紹介します。

天覧山 大吟醸「洗心無」(桐箱入り)720ml 1本

・提供事業者：五十嵐酒造株式会社

・内容量：天覧山 大吟醸「洗心無」(桐箱入り)720ml 1本

・寄附金額：2万3,000円

令和6年度「全国新酒鑑評会」にて「金賞」を受賞した「天覧山大吟醸『洗心無』」です。兵庫県産の山田錦を37% まで磨きあげ、低温でじっくり発酵させた逸品。上品で華やかな香りと、凛とした芳醇な味わいを楽しめます。キレも良し。桐箱入りで贈り物にもおすすめとのこと。

「全国燗酒コンテスト最高金賞・金賞」受賞酒セット

・提供事業者：五十嵐酒造株式会社

・内容量：天覧山純米吟醸 720ml、喜八郎純米大吟醸 720ml

・寄附金額：1万8,000円

「全国燗酒コンテスト2020」のプレミアム燗酒部門において、「最高金賞」を受賞した「天覧山純米吟醸」、金賞を受賞した「喜八郎純米大吟醸」のセットです。お燗したお酒は味がまろやかになり甘みや旨みが引き出され、より一層香りや味わいが感じられます。燗の温度は熱すぎず、ぬる燗45度、人肌燗35度がおすすめなのだそう。

今回は埼玉県飯能市のイベント「飯能まつり」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。圧巻の山車曳き廻しや獅子舞、居囃子などの伝統行事だけでなく、パレードやステージイベント、模擬店なども一緒に楽しめるお祭りです。返礼品の日本酒をお供に楽しむのも良さそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者