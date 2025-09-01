今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）～9月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）～9月7日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、新しいチャンスや出会いが期待できるタイミングです。一方で、テンションが上がりすぎると、周りが見えなくなってしまいそうなので気をつけて。周囲と調和できるよう心がけましょう。恋愛は、ルックスが褒められるなど嬉しい出来事がありそう。存在感も増すので、声をかけられることも増えるようです。趣味や自己表現ができる場では、大胆に自分をアピールしてみるのも良いでしょう。自分の情熱を形にすることで、さらに勇気がわいてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。