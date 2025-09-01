今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）～9月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）～9月7日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、持ち前の情熱と行動力がフル回転するようです。思い切った決断が、良い結果を引き寄せることでしょう。ただしテンションが上がりすぎると、身体も一気に疲れてしまいそう。しっかり休息をとるように。恋愛は、フリーならば新しい出会いが訪れる予感。華やかな場所へ行けばモチベーションも高まるようです。エネルギッシュな時期なので、勢い余って衝動的になりすぎないよう気をつけましょう。カーっとなっているときは、乗り物に乗るより歩くほうが良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。