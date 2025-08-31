セントラル・リーグ(以下セ・リーグ)とパシフィック・リーグ(以下パ・リーグ)の選抜選手による対抗試合「マイナビオールスターゲーム2025」が開催され、7月24日の第2戦(横浜スタジアム)は10-7でパ・リーグが勝利した。

試合前のホームランダービーに出場した横浜DeNAベイスターズ・牧秀悟選手は、初戦でF.レイエス選手(日本ハム)を4対2、準決勝で万波中正選手(日本ハム)を7対6、決勝で清宮幸太郎選手(日本ハム)を7対6で見事に破った。

自身4度目のホームランダービー挑戦で初優勝を飾り、「試合を通じて子どもたちに夢を与えた選手」に贈られるマイナビドリーム賞を受賞した牧選手。試合後、オールスター出場への思いや、子どもの頃に憧れた選手について語った。

憧れていた選手のホームラン「すごく覚えています」

――オールスターに選出された感想、そしてマイナビドリーム賞の受賞について。

ファンの方に選んでいただいて、1位という形で出場できたのはすごく嬉しかったです。今年で4回目になりますけど、毎年違う楽しみ方があるので、今年は今年で楽しくできました。

――牧選手にとって、オールスターゲームとはどんな場ですか?

いろんな選手と話す機会も多く、バッティングなどを見ることもできて、得るものが多くある場だと思います。

――マイナビドリーム賞は「試合を通じて子どもたちに夢を与えた選手」に贈られますが、牧選手が子どもの頃に憧れた選手は?

巨人にいた頃のラミレスさんです。小学生の頃から見ていましたし、(地元の)長野で試合があったときに外野席にいたんですけど、そのときのホームランはすごく覚えています。ホームランを打って球場を沸かせる姿がかっこよくて、パフォーマンスも含めてすごく楽しかった記憶があります。

――プロ野球選手を目指す子どもたちにメッセージをお願いします。

僕にとっても小さい頃からの夢でした。野球に限らず、何事も諦めず、最後まで信じてやっていくことが一番の近道だと思います。

――前半戦で印象に残っているご自身のプレーはありますか?

山崎伊織投手(読売ジャイアンツ)から打ったホームランです(7月11日、横浜スタジアム)。すごいピッチャーから打てたホームランは記憶に残っています。

――最近“すごい”と感じた他球団の選手はいますか?

いっぱいいますけど、同じ右バッターで楽天の村林(一輝)さんです。プレミア12でも一緒でよく話すんですが、映像を見たりするうちに注目するようになりました。いろんなポジションを守りながら、しっかり打率も残していて、本当にすごい選手だと思います。

――試合中、村林選手と何か話されていましたよね。

仲が良いんです。「また頑張りましょう」みたいな感じで、そんな大した話じゃないです(笑)。

――後半戦への意気込みをお願いします。

残りシーズンは少ないですが、ここからが大事な時期。一戦一戦、チームのためにできることをやって、上を目指して頑張っていきたいです。

――ホームランダービー優勝もおめでとうございます。

今回は優勝すると決めてきたので、取れてよかったです。