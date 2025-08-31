大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正右翼手のテオスカー・ヘルナンデス外野手の守備不安が問題視されている。左翼へ動かし守備負担を減らすという案も浮上しているが、現段階ではデーブ・ロバーツ監督にそのような考えは無いようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「テオスカーはドジャースとの3年6600万ドルの契約の２年目を迎えているが、フルタイムで右翼を守るのは今回が初めてだ。昨季は左翼を871.2イニング、右翼を436.1イニング務めた。彼は外野ならどこでもプレーできると言っていたが、右翼が最も心地良いとも語っているため、ドジャースはそれを認め右翼を任せてきた」と言及。

続けて、「守備の苦戦の中、左翼への再転向の問題が何度も持ち上がったが、ドジャースは現状維持を貫いている。ロバーツ監督は最近、テオスカーを左翼に回す可能性について『まだそこまでには至っていない』と述べた。その後も、その可能性は低いと繰り返し主張している」と記している。

ドジャースは現在トミー・エドマン外野手やアレックス・コール外野手が故障離脱しているが、外野陣の頭数が不足していることもロバーツ監督の考えに影響しているのかもしれない。

