まさかの“一発アウト”…プロ野球、今シーズンに懲罰交代となった選手6人

プロ野球 最新情報

競争の激しいプロ野球の世界では、選手の一挙手一投足に注目が集まり、時には首脳陣から厳しい視線が注がれる。怠慢プレーなどは許されない中で、試合中に気が抜けていると判断され、途中交代を命じられる可能性もある。ここでは、2025年のレギュラーシーズンで、懲罰交代を経験した選手を紹介したい。

泉口友汰

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／84kg

・生年月日：1999年5月17日

・経歴：大阪桐蔭高 - 青山学院大 - NTT西日本

・ドラフト：2023年ドラフト4位（巨人）

今季は大ブレイクを果たしている泉口友汰だが、悔しい懲罰交代も経験した。

大阪桐蔭高で選抜甲子園優勝を経験し、青山学院大、NTT西日本を経て、2023年ドラフト4位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーから開幕一軍入りを果たした。

いきなりレギュラー定着には至らなかったが、プロ2年目の今季は、開幕から好調を維持。正遊撃手として躍進している。

しかし、7月中旬の試合で送りバントを失敗し、途中交代を命じられた泉口。ベンチで悔し涙を流す場面も見られた。

その後、この経験も糧としてすでに規定打席をクリア。ここまで109試合に出場し、打率.292、5本塁打、29打点をマークしており、首位打者のタイトルも視界にとらえるなど、チームに欠かせない存在となっている。

水野達稀

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／76kg

・生年月日：2000年7月30日

・経歴：丸亀城西高 - JR四国

・ドラフト：2021年ドラフト3位（日本ハム）

今季はキャリアハイの数字が期待される水野達稀。シーズン序盤には懲罰交代と見られる試合があった。

丸亀城西高で夏の甲子園を経験し、卒業後はJR四国に入社。社会人野球でも着実なステップアップを見せ、2021年ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズから指名を受けた。

即戦力として期待された中、ルーキーイヤーから開幕スタメンに名を連ねたものの、21試合の一軍出場で、打率.122と苦しいスタートに。翌2023年もレギュラーを掴むことはできなかった。

しかし、昨季は打率こそ.220だったが、自己最多の105試合に出場。遊撃守備での貢献度も高く、新庄剛志監督からの期待の高さがうかがえた。

今季は、4月の試合で打ち取った当たりの打球で内野安打を許し、直後の打席で代打を送られた。新庄監督の厳しさが垣間見えたものの、その後も遊撃のポジションで積極的に起用され、守備面だけでなく、勝負強い打撃も光っている。

豊田寛

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1997年4月28日

・経歴：東海大相模高 - 国際武道大 - 日立製作所

・ドラフト：2021年ドラフト6位（阪神）

プロ4年目の豊田寛は、今季すでにキャリアハイの出場試合数を更新しているが、痛い走塁ミスを犯した。

東海大相模高では、高校通算38本塁打をマーク。卒業後は国際武道大から日立製作所に進み、2021年ドラフト6位で阪神タイガースに入団した。

即戦力の働きが求められる中、プロ1年目は一軍でヒットは打てず。それでも昨季はファームで打率.271の成績を収め、一軍でも11試合出場、打率.211（19打数4安打）と着実に経験を重ねた。

今季はファーム打率3割を超えており、一軍でもここまで30試合に出場し、打率.245（53打数13安打）、4打点を記録。存在感を示しているが、7月の試合ではチャンスが潰える走塁ミス。直後に交代を命じられた。

その後は登録を抹消された期間もあったが、現在は再び一軍の戦力となっている。

坂倉将吾

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／91kg

・生年月日：1998年5月29日

・経歴：日大三高

・ドラフト：2016年ドラフト4位（広島）

今シーズンは、思うような数字が残せていない坂倉将吾。7月の試合では、走塁面で新井貴浩監督から厳しい措置を受けた。

日大三高で正捕手の座を掴み、チームの中心選手として活躍した坂倉。2016年ドラフト4位で広島東洋カープへの入団を果たした。

プロ3年目の2019年から頭角を現し、2021年に大ブレイク。自身初の規定打席をクリアし、打率.315、12本塁打の好成績を残した。

翌2022年には打率.288、キャリアハイの16本塁打、68打点をマーク。“打てる捕手”としてチームに欠かせない存在となった。

しかし今季は、右手中指の骨折で出遅れると、4月下旬に一軍へ上がったものの、ここまで88試合出場で打率.243、4本塁打、28打点の成績。守備でも送球難を露呈するなど、攻守に精彩を欠く場面が目立っている。

さらに、7月の試合でキャッチャーファールフライを打ち上げた際、一塁に走らなかった走塁を新井監督が指摘。フェアゾーンに戻る可能性もある打球だった。レギュラーとしての自覚を促すため、懲罰交代を命じたと言えるだろう。

リチャード

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／123kg

・生年月日：1999年6月18日

・経歴：沖縄尚学高

・ドラフト：2017年育成選手ドラフト3位（ソフトバンク）

新天地で奮闘するリチャードも、シーズン途中に懲罰交代を経験している。

福岡ソフトバンクホークスに2017年育成選手ドラフト3位で入団し、2020年に支配下契約を結んだリチャード。当時から長打力は光るものがあり、ファームで本塁打を量産していた。

2022年の29本塁打を筆頭に、二軍では2020年から5年連続本塁打王を獲得。ただ、一軍では結果が出ないシーズンの連続で、特に三振数の多さが課題に挙がっていた。

すると今季、5月に秋広優人との交換トレードで読売ジャイアンツに移籍。新天地初戦となった広島戦では豪快な一発を放ち、そのパワーを存分に示した。

だが、その後は結果が伴わず、再び低打率に喘ぐシーズンに。また、6月の試合ではヒットエンドランのサインを見逃し、直後に交代。翌日には二軍降格となった。

しかし、7月上旬に一軍再昇格を果たして以降は、レギュラー格として起用。ここまで53試合出場で打率.185ながら、すでに自己最多の8本塁打を記録。本拠地・東京ドームの看板直撃弾を放つなど、強い存在感を放っている。

小林誠司

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1989年6月7日

・経歴：広陵高 - 同志社大 - 日本生命

・ドラフト：2013年ドラフト1位（巨人）

プロ12年目を迎えたベテラン・小林誠司も、今シーズンに懲罰交代を経験した1人である。

社会人野球の日本生命を経て、2013年ドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。プロ入り初年度の2014年は63試合に出場し、打率.255を記録した。

その後はバッティングでは苦しいシーズンが続くも、正捕手格として守備面でチームに大きく貢献。2017年にはゴールデングラブ賞にも輝いた。

しかし、2019年以降は出場機会が減少。中でも2020年はわずか10試合出場と、後塵を拝する形になってしまった。

今季は、7月中旬の試合で送りバントを失敗すると、直後の守備から交代を命じられた小林。チームメイトの泉口友汰も犠打のミスで懲罰交代となっただけに、小林の交代も同様とする見方が多かった。

巨人はキャッチャーの陣容が揃っているだけに、相当なアピールが求められる中、痛い失敗となってしまった。

【了】