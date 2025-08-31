Aクラス争い中だが…巨人、波に乗りきれていない選手（1）”大記録”に迫るも

プロ野球 最新情報

Aクラス争いを繰り広げる読売ジャイアンツだが、その戦力の裏で本来の力を発揮しきれずに、調子の波に乗り切れず苦戦を強いられている選手たちがいる。今回は、巨人で今季の活躍を期待されながらも思うような結果が出ていない選手たちの現状と、その課題に迫りながら紹介する。（文・シモ／成績は8月28日終了時点）

田中将大

投打：右投右打

身長／体重：188cm／97kg

生年月日：1988年11月1日

経歴：駒大苫小牧高

ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

昨オフ、東北楽天ゴールデンイーグルスから移籍した田中将大。8月に再昇格後は試合を作っているものの、波に乗れているとは言い難い。

昨季は、右肘手術の影響でわずか1試合の登板に終わり、プロ入り初めての未勝利に終わった。

迎えた今季。4月3日の中日戦で初登板を果たすと、5回96球を投げて、5安打1失点で移籍後初勝利を挙げる。

しかし、同17日のDeNA戦で2回7安打6失点を喫すると、翌18日に登録抹消。5月1日に再登録されるも、同日の広島戦で3回8安打3失点で降板し、翌2日に今季3度目の登録抹消となった。

それでも、約3カ月の調整を経て8月7日に再度登録。同日のヤクルト戦で先発マウンドに立つと、5回2/3を投げて3安打2失点。勝ち星は付かなかったが、試合を作った。

同13日の中日戦でも勝ちは付かなかったものの、5回を投げて7安打3失点にまとめている。

そして、迎えた同21日のヤクルト戦。最速146キロのストレート、スライダー、カットボール、ツーシームなどを交えヤクルト打線を翻弄した。

結果、5回3安打1失点で今季2勝目を挙げ、日米通算200勝まであと1勝に迫った。最速155キロのストレートと縦のスライダーで圧倒するピッチングは影を潜めたが、変化球を織り交ぜ、要所で締めるスタイルに変化を遂げた田中。

だが、8月28日の広島戦では2回5失点（自責点4）の投球内容となり、大記録達成は持ち越しとなった。

今季中に日米通算200勝を達成し、さらなる勝ち星を積み重ねてもらいたい。

