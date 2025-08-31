エールディヴィジ第4節が31日に行われ、フェイエノールトがスパルタ・ロッテルダムに4－0で快勝。フェイエノールトに所属する上田綺世と渡辺剛の日本代表コンビはともに先発出場を果たした。

スパルタ・ロッテルダムの本拠地に乗り込んだフェイエノールトは29分に先制に成功。右CKのこぼれ球に反応したジョーダン・ボスがボックス手前中央からダイレクトで左足を振り抜くと、鋭いドライブ回転のかかったボレーシュートがゴール左隅に突き刺さった。前半はこのまま0－1で終了する。

後半開始早々の48分、フェイエノールトは高い位置でボールを回収して二次攻撃に繋げると、ルチアーノ・ヴァレンテがボックス内の上田へパスを送る。相手DFを背負いながらボールを受けた日本代表ストライカーは巧みな反転で前を向き、最後は倒れ込みながら右足でゴールへ流し込んだ。上田は今シーズン開幕から好調を維持しており、これでリーグ戦3試合連続ゴールとなっている。

フェイエノールトの追加点直後、スパルタ・ロッテルダムのキックオフで試合が再開されると、上田が猛烈にプレスをかけてボールを奪取。入れ替わる形となったスパルタ・ロッテルダムのDFブルーノ・マルティンス・インディがたまらず後方から倒してしまい、レッドカードを受けて退場処分となった。

数的優位となったフェイエノールトは65分、ヴァレンテのミドルシュートを相手GKが弾いたところに上田が素早く反応。難なく押し込み、この日自身2ゴール目を奪った。2得点に退場者誘発と大暴れの上田は76分にお役御免の途中交代となった。

フェイエノールトはその後も攻め続け、90＋3分にはクインテン・ティンバーがトドメの一発。試合は0－4で終了し、フェイエノールトが開幕3連勝を飾った。なお、センターバック（CB）の一角として先発した渡辺はフル出場となっている。

【スコア】

スパルタ・ロッテルダム 0－4 フェイエノールト

【得点者】

0－1 29分 ジョーダン・ボス（フェイエノールト）

0－2 48分 上田綺世（フェイエノールト）

0－3 65分 上田綺世（フェイエノールト）

0－4 90＋3分 クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

【ハイライト動画】上田綺世が2ゴール＆退場誘発と大暴れ！