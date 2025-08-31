2025明治安田J1リーグ第28節が31日に行われ、柏レイソルとアビスパ福岡が対戦した。

熾烈を極める優勝争いに身を置く柏が、直近9試合負けなしの福岡を『三協フロンテア柏』に迎えての一戦。ホームの柏は序盤から何度かチャンスを生み出すなか、20分に小泉佳穂が相手のファウルを誘ってPKを獲得する。キッカーは細谷真大。思い切り蹴り込んだが、相手GK小畑裕馬にコースを読まれて防がれた。

すると34分、福岡がセットプレーで先手を取る。左サイドで獲得したフリーキックから名古新太郎がゴールへ向かう鋭いボールを放り込むと、合わせたのは古巣対戦の上島拓巳。シュートはポストにも当たってゴールに吸い込まれた。

それでも、柏は前半終了間際に試合を振り出しに戻す。左サイドで揺さぶり、小屋松知哉がピンポイントクロスを供給。ゴール前にぽっかり空いたスペースへ入り込んだ久保藤次郎がヘディングシュートを突き刺した。

同点で折り返すと、柏は72分にも細谷が倒されて2度目のPKを獲得する。今度は瀬川祐輔がキッカーを務めると、右を狙ったシュートはまたしても相手GK小畑にコースを読まれる。しかし、シュートの威力が勝り、ボールはゴールに吸い込まれた。

追いかける立場となった福岡は88分、コーナーキックの流れから見木友哉が押し込んだものの、オフサイドで得点は認められず。

試合はこのまま終了し、柏は2連勝、福岡は10試合ぶり黒星となった。次節、柏は12日に勝ち点「53」で並ぶヴィッセル神戸と敵地で直接対決へ。福岡は13日にホームでセレッソ大阪と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 2－1 アビスパ福岡

【得点者】

0－1 34分 上島拓巳（福岡）

1－1 45＋5分 久保藤次郎（柏）

2－1 76分 瀬川祐輔（柏）

【ゴール動画】柏vs福岡