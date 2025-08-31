2025明治安田J2リーグ第28節の3試合が31日に行われた。

3位V・ファーレン長崎は藤枝MYFCとホームで対戦。9分にオウンゴールで先制点を献上したものの、山口蛍とマテウス・ジェズスのゴールで逆転。今節引き分けた首位の水戸ホーリーホックと勝ち点差「2」に縮めた。

6連敗で最下位に沈む愛媛FCは、昇格プレーオフ圏内のベガルタ仙台と対戦。17分に前田椋介が試合の均衡を破ったが、後半は守勢に回ると、90分に仙台の同点を許して8試合ぶりの白星を逃した。

ジュビロ磐田は敵地で大分トリニータとスコアレスドロー。昇格プレーオフ圏内への浮上とはならなかった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第28節

▼8月30日（土）

北海道コンサドーレ札幌 1－0 RB大宮アルディージャ

水戸ホーリーホック 2－2 レノファ山口FC

カターレ富山 0－1 ロアッソ熊本

モンテディオ山形 3－2 サガン鳥栖

ジェフユナイテッド千葉 2－1 ヴァンフォーレ甲府

徳島ヴォルティス 1－1 ブラウブリッツ秋田

FC今治 0－2 いわきFC

▼8月31日（日）

V・ファーレン長崎 2－1 藤枝MYFC

愛媛FC 1－1 ベガルタ仙台

大分トリニータ 0－0 ジュビロ磐田

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（53／＋17）

2位 千葉（51／＋14）

3位 長崎（51／＋8）

4位 徳島（48／＋13）

5位 大宮（47／＋15）

6位 仙台（47／＋6）

7位 磐田（45／＋7）

8位 今治（43／＋6）

9位 鳥栖（43／＋2）

10位 札幌（40／－9）

11位 甲府（38／＋2）

12位 いわき（36／＋3）

13位 山形（32／－2）

14位 藤枝（32／－3）

15位 秋田（32／－10）

16位 熊本（30／－9）

17位 大分（29／－10）

18位 富山（23／－14）

19位 山口（22／－11）

20位 愛媛（17／－25）

◆■J2第29節の対戦カード

▼9月13日（土）

14:00 札幌 vs いわき

18:00 仙台 vs 水戸

18:00 藤枝 vs 大分

18:30 甲府 vs 鳥栖

19:00 大宮 vs 長崎

19:00 磐田 vs 今治

▼9月14日（日）

19:00 秋田 vs 愛媛

19:00 山形 vs 富山

19:00 山口 vs 千葉

▼9月15日（月・祝）

19:00 熊本 vs 徳島