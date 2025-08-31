2025明治安田J2リーグ第28節の3試合が31日に行われた。
3位V・ファーレン長崎は藤枝MYFCとホームで対戦。9分にオウンゴールで先制点を献上したものの、山口蛍とマテウス・ジェズスのゴールで逆転。今節引き分けた首位の水戸ホーリーホックと勝ち点差「2」に縮めた。
6連敗で最下位に沈む愛媛FCは、昇格プレーオフ圏内のベガルタ仙台と対戦。17分に前田椋介が試合の均衡を破ったが、後半は守勢に回ると、90分に仙台の同点を許して8試合ぶりの白星を逃した。
ジュビロ磐田は敵地で大分トリニータとスコアレスドロー。昇格プレーオフ圏内への浮上とはならなかった。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第28節
▼8月30日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1－0 RB大宮アルディージャ
水戸ホーリーホック 2－2 レノファ山口FC
カターレ富山 0－1 ロアッソ熊本
モンテディオ山形 3－2 サガン鳥栖
ジェフユナイテッド千葉 2－1 ヴァンフォーレ甲府
徳島ヴォルティス 1－1 ブラウブリッツ秋田
FC今治 0－2 いわきFC
▼8月31日（日）
V・ファーレン長崎 2－1 藤枝MYFC
愛媛FC 1－1 ベガルタ仙台
大分トリニータ 0－0 ジュビロ磐田
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（53／＋17）
2位 千葉（51／＋14）
3位 長崎（51／＋8）
4位 徳島（48／＋13）
5位 大宮（47／＋15）
6位 仙台（47／＋6）
7位 磐田（45／＋7）
8位 今治（43／＋6）
9位 鳥栖（43／＋2）
10位 札幌（40／－9）
11位 甲府（38／＋2）
12位 いわき（36／＋3）
13位 山形（32／－2）
14位 藤枝（32／－3）
15位 秋田（32／－10）
16位 熊本（30／－9）
17位 大分（29／－10）
18位 富山（23／－14）
19位 山口（22／－11）
20位 愛媛（17／－25）
▼9月13日（土）
14:00 札幌 vs いわき
18:00 仙台 vs 水戸
18:00 藤枝 vs 大分
18:30 甲府 vs 鳥栖
19:00 大宮 vs 長崎
19:00 磐田 vs 今治
▼9月14日（日）
19:00 秋田 vs 愛媛
19:00 山形 vs 富山
19:00 山口 vs 千葉
▼9月15日（月・祝）
19:00 熊本 vs 徳島