長崎は藤枝に逆転勝利 [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2025明治安田J2リーグ第28節の3試合が31日に行われた。

　3位V・ファーレン長崎は藤枝MYFCとホームで対戦。9分にオウンゴールで先制点を献上したものの、山口蛍とマテウス・ジェズスのゴールで逆転。今節引き分けた首位の水戸ホーリーホックと勝ち点差「2」に縮めた。

　6連敗で最下位に沈む愛媛FCは、昇格プレーオフ圏内のベガルタ仙台と対戦。17分に前田椋介が試合の均衡を破ったが、後半は守勢に回ると、90分に仙台の同点を許して8試合ぶりの白星を逃した。

　ジュビロ磐田は敵地で大分トリニータとスコアレスドロー。昇格プレーオフ圏内への浮上とはならなかった。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第28節

▼8月30日（土）
北海道コンサドーレ札幌　1－0　RB大宮アルディージャ
水戸ホーリーホック　2－2　レノファ山口FC
カターレ富山　0－1　ロアッソ熊本
モンテディオ山形　3－2　サガン鳥栖
ジェフユナイテッド千葉　2－1　ヴァンフォーレ甲府
徳島ヴォルティス　1－1　ブラウブリッツ秋田
FC今治　0－2　いわきFC

▼8月31日（日）
V・ファーレン長崎　2－1　藤枝MYFC
愛媛FC　1－1　ベガルタ仙台
大分トリニータ　0－0　ジュビロ磐田

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（53／＋17）
2位　千葉（51／＋14）
3位　長崎（51／＋8）
4位　徳島（48／＋13）
5位　大宮（47／＋15）
6位　仙台（47／＋6）
7位　磐田（45／＋7）
8位　今治（43／＋6）
9位　鳥栖（43／＋2）
10位　札幌（40／－9）
11位　甲府（38／＋2）
12位　いわき（36／＋3）
13位　山形（32／－2）
14位　藤枝（32／－3）
15位　秋田（32／－10）
16位　熊本（30／－9）
17位　大分（29／－10）
18位　富山（23／－14）
19位　山口（22／－11）
20位　愛媛（17／－25）

◆■J2第29節の対戦カード

▼9月13日（土）
14:00　札幌　vs　いわき
18:00　仙台　vs　水戸
18:00　藤枝　vs　大分
18:30　甲府　vs　鳥栖
19:00　大宮　vs　長崎
19:00　磐田　vs　今治

▼9月14日（日）
19:00　秋田　vs　愛媛
19:00　山形　vs　富山
19:00　山口　vs　千葉

▼9月15日（月・祝）
19:00　熊本　vs　徳島