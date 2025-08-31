J1第28節が行われた [写真]＝金田慎平

　2025明治安田J1リーグ第28節の7試合が31日に行われた。

　30日に京都サンガF.C.とヴィッセル神戸が勝利したなか、優勝を争う上位勢は苦戦を強いられた。鹿島アントラーズは清水エスパルスに追いついたが、逆転の1点が遠くドロー。サンフレッチェ広島もセレッソ大阪に逆転ならず痛み分け。FC町田ゼルビアは川崎フロンターレとのシーソーゲームの末に3－5で敗れた。唯一、柏レイソルはアビスパ福岡に10試合ぶりの黒星をつける逆転勝利を収めた。

　横浜F・マリノスの敗戦で降格圏脱出のチャンスが巡ってきた湘南ベルマーレは、ガンバ大阪を相手に2点を先行。1点を返された45分に退場者を出したものの、前半終了間際にリードを広げて湘南は3－1で折り返す。しかし、10人で耐えきれず、後半早々に2点差を追いつかれてしまう。さらに終盤にも2失点。湘南は試合終了間際に1点を返したが、4－5で敗れて残留圏浮上とはならなかった。

　浦和レッズはマテウス・サヴィオの1点を守り抜き、最下位アルビレックス新潟を撃破。名古屋グランパスはFC東京に追いつかれ、6戦未勝利となった。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第28節

▼8月30日（土）
横浜FC　0－0　東京ヴェルディ
京都サンガF.C.　5－0　ファジアーノ岡山
ヴィッセル神戸　1－0　横浜F・マリノス

▼8月31日（日）
清水エスパルス　1－1　鹿島アントラーズ
浦和レッズ　1－0　アルビレックス新潟
柏レイソル　2－1　アビスパ福岡
川崎フロンターレ　5－3　FC町田ゼルビア
湘南ベルマーレ　4－5　ガンバ大阪
名古屋グランパス　1－1　FC東京
セレッソ大阪　1－1　サンフレッチェ広島

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　京都（54／＋22）
2位　柏（53／＋14）
3位　神戸（53／＋11）
4位　鹿島（52／＋14）
5位　町田（50／＋14）
6位　広島（50／＋14）
7位　浦和（47／＋9）
8位　川崎F（45／＋12）
9位　G大阪（40／－5）
10位　C大阪（39／＋3）
11位　岡山（39／－2）
12位　福岡（37／0）
13位　清水（33／－5）
14位　東京V（32／－12）
15位　FC東京（31／－12）
16位　名古屋（29／－8）
17位　横浜FM（25／－9）
18位　湘南（25／－21）
19位　横浜FC（23／－18）
20位　新潟（20／－21）

◆■J1第29節の対戦カード

▼9月12日（金）
19:00　神戸　vs　柏

▼9月13日（土）
18:00　福岡　vs　C大阪
18:55　岡山　vs　名古屋
19:00　鹿島　vs　湘南
19:00　横浜FM　vs　川崎F
19:00　新潟　vs　清水
19:00　G大阪　vs　浦和
19:00　広島　vs　京都
00:00　町田　vs　横浜FC

▼9月15日（月・祝）
19:00　FC東京　vs　東京V