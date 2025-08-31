2025明治安田J1リーグ第28節の7試合が31日に行われた。

30日に京都サンガF.C.とヴィッセル神戸が勝利したなか、優勝を争う上位勢は苦戦を強いられた。鹿島アントラーズは清水エスパルスに追いついたが、逆転の1点が遠くドロー。サンフレッチェ広島もセレッソ大阪に逆転ならず痛み分け。FC町田ゼルビアは川崎フロンターレとのシーソーゲームの末に3－5で敗れた。唯一、柏レイソルはアビスパ福岡に10試合ぶりの黒星をつける逆転勝利を収めた。

横浜F・マリノスの敗戦で降格圏脱出のチャンスが巡ってきた湘南ベルマーレは、ガンバ大阪を相手に2点を先行。1点を返された45分に退場者を出したものの、前半終了間際にリードを広げて湘南は3－1で折り返す。しかし、10人で耐えきれず、後半早々に2点差を追いつかれてしまう。さらに終盤にも2失点。湘南は試合終了間際に1点を返したが、4－5で敗れて残留圏浮上とはならなかった。

浦和レッズはマテウス・サヴィオの1点を守り抜き、最下位アルビレックス新潟を撃破。名古屋グランパスはFC東京に追いつかれ、6戦未勝利となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第28節

▼8月30日（土）

横浜FC 0－0 東京ヴェルディ

京都サンガF.C. 5－0 ファジアーノ岡山

ヴィッセル神戸 1－0 横浜F・マリノス

▼8月31日（日）

清水エスパルス 1－1 鹿島アントラーズ

浦和レッズ 1－0 アルビレックス新潟

柏レイソル 2－1 アビスパ福岡

川崎フロンターレ 5－3 FC町田ゼルビア

湘南ベルマーレ 4－5 ガンバ大阪

名古屋グランパス 1－1 FC東京

セレッソ大阪 1－1 サンフレッチェ広島

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 京都（54／＋22）

2位 柏（53／＋14）

3位 神戸（53／＋11）

4位 鹿島（52／＋14）

5位 町田（50／＋14）

6位 広島（50／＋14）

7位 浦和（47／＋9）

8位 川崎F（45／＋12）

9位 G大阪（40／－5）

10位 C大阪（39／＋3）

11位 岡山（39／－2）

12位 福岡（37／0）

13位 清水（33／－5）

14位 東京V（32／－12）

15位 FC東京（31／－12）

16位 名古屋（29／－8）

17位 横浜FM（25／－9）

18位 湘南（25／－21）

19位 横浜FC（23／－18）

20位 新潟（20／－21）

◆■J1第29節の対戦カード

▼9月12日（金）

19:00 神戸 vs 柏

▼9月13日（土）

18:00 福岡 vs C大阪

18:55 岡山 vs 名古屋

19:00 鹿島 vs 湘南

19:00 横浜FM vs 川崎F

19:00 新潟 vs 清水

19:00 G大阪 vs 浦和

19:00 広島 vs 京都

00:00 町田 vs 横浜FC

▼9月15日（月・祝）

19:00 FC東京 vs 東京V