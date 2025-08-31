Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「みんなすくすく育ってるな」「一緒に過ごせたことが本当によかった！」『さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』“しべちゃ4人組”との再会を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月25日（月）の放送では、8月11日に藤澤が出演したTBS系「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」で、正月SPに続き、休校直後の子どもたちと再会しに北海道標茶町（しべちゃちょう）へ行ったときのことを振り返りました。ミセス先生、こんばんは！ そしてりょうちゃん（藤澤）先生！ また北海道に行っていたんですね！ 私の地元は釧路なので、近くに来ていたことが嬉しいです。前回のしべちゃ（標茶）4人組の放送がすごくよかったので、続きがあって嬉しいです！ 久しぶりに会ったみんなはどうでしたか？ そして北海道は少しでも満喫できましたか～？（16歳）大森：りょうちゃん、どうでしたか？藤澤：久々に4人に会ってきましたよ～！ 久々と言っても約8ヵ月ぶり？ 収録から考えると！ なんだけど、すごく身長伸びたりとか、なんかちょっと大人びてたりとかして。大森：ちょっと恥ずかしさとかが出てきたりとか！藤澤：そうなのよ！ 緊張感があったりとかして。そういうのも含めて、みんなすくすく育ってるなぁ……っていうのを間近で感じられました！大森：りょうちゃん、嬉しいでしょうよ！藤澤：いや～！ 一緒にカヌーとかもしちゃったりして。若井：いいじゃない！藤澤：前回みんなで行ったときも、もちろん楽しく過ごせたんだけど、より自然に4人の言葉が聞けた気がした！大森：久しぶりだもんね！藤澤：4人自体も集まるのが久々だったから。大森：そうだよね、別々になっちゃってるんだもんね～。藤澤：そういういい時間を、僕もお邪魔してたけど、一緒に過ごせたっていうことが本当によかった！ いい時間でしたよ。若井：素敵じゃないですか！番組では他にも、大森が出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」について生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info