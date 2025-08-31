【12星座別】2025年9月の運勢は？「恋愛運・仕事運・全体運」牡羊座から魚座まで！ 徹底占い

2025年9月の運勢を【12星座別】に徹底チェック！ 今月の「全体運・恋愛運・仕事運」そして開運アドバイスまで、まとめてお届けします。今回占ってくれるのは、人気の占い館「東京池袋占い館セレーネ」所属の占い師・莉瑠（リル）さん。牡羊座から魚座まで、あなたの星座の今月の運勢はどうなる？ 9月を幸運に過ごすヒントを今すぐチェック！今月のテーマは「仕事」です。これまでの振り返りや課題の見直しを迫られる場面があるかもしれません。まずは優先順位を確認し、計画的に進めていきましょう。オンとオフのバランスを意識して過ごすことが大切です。恋愛運は好調です。ただし中旬以降は仕事が忙しくなり、恋愛は後回しになりやすいでしょう。予定は早めに立てておくと安心です。今月は忙しさが増してきそうです。やらなければならない作業も多くなりそうなので、疲れをため込みすぎないように気をつけましょう。遠出がおすすめです。温泉など、日常を忘れられる空間に出かけると良いリフレッシュになります。マイペースに、調子良く物事を進められる月です。仕事が忙しくなる一方で、プライベートも充実しやすい時期なので、コツコツと積み上げていく感覚を大切にしましょう。中旬以降に好調な運気が訪れます。出会いが広がったり、気になる人との進展のきっかけが得られたりしやすいので、積極的に動いてみましょう。中旬以降は忙しくなりそうですが、全体的には順調に進めていけそうです。自分の感覚を信じて取り組んでみましょう。良い香りを楽しんだり、おいしいものを味わったりと、五感を刺激する時間を意識すると良い気分転換になります。マイペースに過ごし、現状を見直すことがテーマの月です。キャリアについて改めて考え、計画を立てるきっかけがありそうです。焦らず、一つひとつ丁寧に取り組むことを意識しましょう。友人関係から恋愛に発展したり、紹介による出会いがあったりと、身近なところにチャンスがありそうです。オンラインゲームを通じた交流もおすすめです。徐々に忙しくなってきそうです。集中力が高まりやすく、効率良く進められますが、疲れをためないように注意しましょう。休日はインドアで過ごすのがおすすめです。映画鑑賞やゲームなど、好きなことをしてリラックスしましょう。趣味や学びがテーマとなり、基本的には楽しい月になりそうです。特に専門分野を学ぶなど、深い学習がおすすめです。視野を広く持つことで新しい関心や発見に出会えるでしょう。横のつながりを通じて出会いが期待できます。食事の誘いなどがあれば積極的に参加してみましょう。学びが深まる運気です。趣味や勉強をとことん追求するのも良いでしょう。まずは興味のあることに目を向けてみましょう。SNSをこまめにチェックすると、面白い情報を得られそうです。アウトプットがテーマです。これまで考えてきたことを形にしていく流れが訪れそうです。活動的に過ごせますが、精神的な負荷もかかりやすいので、無理のないバランスを心掛けましょう。出会いの機会が多い月です。中旬まではマッチングアプリなどで積極的に動いてみると良いでしょう。中旬以降は人が集まる場所に出かけるのがおすすめです。金運やビジネス運が好調です。特に営業職の方にはチャンスが訪れやすいでしょう。人付き合いを大切にしながら進めましょう。下旬はメンタルが不安定になりやすい運気です。睡眠をしっかり取ったり、趣味の時間を持ったりして計画的に過ごすと安心です。自分の人生や今後の方向性について考える機会が訪れそうです。思考力が冴えやすいので、物事を順調に進められるでしょう。一気に答えを出そうとせず、じっくり向き合うことで答えが見えてきそうです。中旬までは恋愛観を見直す時期です。中旬以降はモテ期のような運気となり、恋愛運が好調に転じます。積極的に出会いを大切にしましょう。思考が冴えているので、良いアイデアを積極的に発信していくと評価につながりそうです。映画館やカフェなどに出かけ、気分転換を心掛けましょう。価値観を見直し、「今後どのように進んでいきたいか」を改めて考えるのに良い時期です。仕事も忙しくなりそうですが、冷静に状況を分析することを意識しましょう。中旬までは出会いのチャンスが広がります。中旬以降は広がった出会いを見直す時期に入ります。これまでのやり方を振り返る流れがあります。手帳などを見返して整理すると良いでしょう。休日は神社やパワースポット巡りがおすすめです。特に氏神様へのお参りが良い運気を呼び込みそうです。人脈やコミュニケーションがテーマです。活動的に過ごせる運気で、刺激を受けたり楽しい出来事があったりと、心が充実するでしょう。子育てや恋愛観の見直しもおすすめです。恋愛運は好調です。特に中旬以降は出会いが広がりやすく、進展のきっかけも得られやすいでしょう。仕事運も好調です。仕事を通じて新しい出会いがありそうなので、積極的にコミュニケーションを取りましょう。好きなことや趣味について改めて考えてみましょう。今月は「楽しむ時間」を大切にすると良いでしょう。活躍のチャンスが訪れます。ただし仕事以外でも忙しく、家庭やプライベートにも真剣に向き合う流れとなりそうです。広い視野を持って過ごすことを意識しましょう。中旬までは好調で、特に年上の人や職場での恋愛に期待できます。中旬以降は仕事が忙しくなり、恋愛が後回しになる可能性があります。やりがいのある仕事を任されそうです。プレッシャーを感じる場面もあるかもしれませんが、まずは挑戦してみましょう。忙しい中でもマイペースな時間を確保し、オンとオフを切り替えることを心掛けましょう。プライベートが充実する月です。新しい趣味や勉強を始めると成長につながります。すでに取り組んでいることがある人は内容を見直してみると良いでしょう。新しい人脈も広がりやすい運気です。恋愛運は好調で、特に中旬以降が良い流れです。気になる人に少し頼ってみると良いアプローチになります。上司や周囲からのサポートを受けやすく、順調に進められる運気です。一人旅や遠出がおすすめです。季節の食べ物を楽しむのも良いリフレッシュになります。課題にしっかり向き合うことがテーマです。学びも深まりやすいので、気になることは積極的に追求してみましょう。中旬以降は効率良く物事を進められそうです。中旬までは恋愛運が特に好調です。気になる人には積極的にアプローチしてみましょう。集中力が高まり、課題や仕事に没頭できる運気です。思考を整理する時間を意識的に持ちましょう。紙に書き出すと効果的です。コミュニケーションが活発になる月です。特に1対1の対話にツキがあります。仕事や恋愛など、さまざまな場面で積極的に人と関わってみましょう。今月は自分の方向性を見直すタイミングでもあるので、心を落ち着ける時間を持つことも大切です。恋愛運は好調です。真剣な交際を望む人にとっては、中旬以降がチャンスのタイミングです。行動的になることで良い結果につながるでしょう。コミュニケーションが円滑に進みやすく、プレゼンや交渉もスムーズに運びます。周囲との対話を大切にしましょう。自分磨きのために習い事を始めたり、新しい趣味を見つけたりすると良いでしょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。