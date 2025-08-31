2025明治安田J1リーグ第28節が31日に行われ、清水エスパルスと鹿島アントラーズが対戦した。

8月の3試合で勝利から遠ざかる清水が、鹿島を『IAIスタジアム日本平』に迎えての一戦。序盤は鹿島ペースだったが、先手を取ったのは清水だった。20分、抜け出した松崎快がペナルティエリア左から折り返し、ゴール前の髙橋利樹が合わせて待望の移籍後初得点をマークした。

追いかける鹿島は、キム・テヒョンの鋭いミドルシュートやエウベルの枠をとらえた一撃など所々でチャンスを迎えるが、清水の守備を崩しきれずにスコアレスで折り返す。

後半に入っても鹿島は知念慶の絶好機が相手GK梅田透吾に阻まれるなど苦しむが、74分にようやくセットプレーで試合を振り出しに戻す。投入直後の舩橋佑が右コーナーキックからゴール前へ送り、植田直通が相手に競り勝って頭で押し込んだ。

終盤押し込んだ鹿島だが、逆転の1点は遠く。30日に勝利した京都サンガF.C.とヴィッセル神戸を追いかけるなか、鹿島は勝ち点「1」の積み上げに留まった。

次節、清水は13日に敵地でアルビレックス新潟と、鹿島はホームで湘南ベルマーレと対戦する。

【スコア】

清水エスパルス 1－1 鹿島アントラーズ

【得点者】

1－0 20分 髙橋利樹（清水）

1－1 74分 植田直通（鹿島）

【ゴール動画】清水vs鹿島