さまざまな場所で見かける「ゆうちょ銀行」。口座を持っている人も、持っていない人も、ちょっと気になる存在なのでは？ 今回はメガバンク（都市銀行）にはない、ゆうちょ銀行だけのメリット4つについて、お伝えします。

◆メリット1：窓口が15時まででなく、16時まで開いている

ときには店舗の窓口を利用したいこともあるもの。メガバンク（都市銀行）など、一般的な銀行の場合は、窓口の営業時間は15時までですが、ゆうちょ銀行は16時まで。ちょっと遅めの時間まで窓口が開いていると、助かりますね！

◆メリット2：ゆうちょ銀行内のATMなら基本的に時間外手数料が無料

ゆうちょ銀行や郵便局にある「ゆうちょATM」では、土日や休日、夜間関係なく入出金手数料が無料です（営業時間内に限る。また一部ATMでは料金がかかる場合もある）。

ただし、駅やショッピングセンターにある「ゆうちょATM」は、「平日の8時45分から18時まで」と「土曜日の9時から14時まで」以外の時間では、入出金の際に110円の手数料がかかる点には注意。コンビニのATMでも、手数料がかかる時間帯がありますので要確認です。

◆メリット3：ATM数が圧倒的に多い！

ゆうちょ銀行のATMは、全国で約3万2000台（2021年3月末時点）と、圧倒的に多いのも特長です。

メガバンク・都市銀行すべてをあわせたATMが約2万台（※2021年9月末時点。みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行の合計）と比べても、多いことがわかりますね。ゆうちょ銀行のATMは全国各地にあり、旅行先や出張先でも使えます。

◆メリット4：通帳だけでもATMで出金が可能

メガバンク・都市銀行では、現金を引き出す際にキャッシュカードが必要ですが、ゆうちょ銀行の場合は、キャッシュカードはもちろんのこと、通帳だけで引き出すことも可能です。

例えば、遠方に住む家族同士、それぞれ通帳とカードを持って入出金するなど、便利に使えますね。

以上、ゆうちょ銀行のメリット4つをお伝えしました。改めて魅力に気づいた方、ぜひ便利に活用してみてください！

文：西山 美紀（ファイナンシャルプランナー）

出版社に勤務し、編集・マーケティングに携わった後、フリーライターとして独立。女性誌やビジネス誌などで、貯蓄法や子育てにかかるお金の貯め方などをテーマに取材し、原稿・コラム執筆などを行っている。

文＝西山 美紀（ファイナンシャルプランナー）