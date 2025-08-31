有吉 足の小指を骨折して“全治6週間” 「ソファの角に足の小指を思いっきりぶつけまして…」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月24日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。

◆ソファに足の指をぶつけて骨折

有吉は「子どもが外から帰ってきて慌てて迎えに行ったら、ソファの角に足の小指を思いっきりぶつけまして……」と告白。凄まじい痛みに襲われたものの、その日は病院が休みだったため、後日に診察を受けることに。

すると「レントゲンを撮る前に、先生が『はい、折れています。（痛めた箇所が）ここまでドス黒くなっていたら、撮らなくても分かります』って（笑）。当然レントゲンも撮ってもらったけど、しっかり折れていて……全治6週間」と明かすと、思わず「えっ!? 長いね～」と驚く安田。

有吉によると、骨折時は小指が大きく外に曲がった状態だったそうで、完治のために、まず小指を元の位置に戻す処置がおこなわれたと言い、「“今どきこんなやり方をするの!?”って思ったんだけど、先生が指を引っ張るんだよね。外に曲がった指をグッと引っ張って、グッと中心に寄せるの。そのとき俺は“ん～っ!!”って（痛みに耐えていた）」と振り返ります。

その後、病院で1週間分の痛み止めを処方されたそうで、「俺は『いらないですけどね』って言ったんだけど、先生から『お守りとして持って帰ってください』と言われて。だけど、その日の夜から痛すぎて、むさぼるように飲んじゃった」と有吉。現在も超音波治療などでリハビリを続けているものの「今も死ぬほど痛いですけどね（苦笑）」と話していました。

