大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを演じている。日本時間8月29日時点では2ゲーム差をつけ首位に立っているが、最終的にはパドレスに追い抜かれる可能性があるかもしれない。米メディア『フライアーズオンベース』が報じた。

同メディアは「残り28試合で、パドレスがドジャースを上回る可能性はある。勢いはパドレスの方が有利だ」としつつ、「オールスターブレイク以降、パドレスは60.5%の勝率を記録している。このペースを維持すれば、残り28試合のうち17試合に勝利することになり、最終成績は92勝70敗となる。一方、同期間のドジャースは勝率が51.3%にとどまっている。今後もこの調子なら、残り28試合のうち14試合に勝利。最終成績は91勝71敗となり、パドレスが1ゲーム上回ることになる」と指摘。

続けて、「今季のパドレスはリリーフ防御率が3.01で、ドジャースの4.13を大きく上回っている。先発防御率は4.04と互角だが、ブルペンの層が薄いドジャースは試合終盤の守りが非常に脆弱だ。一方、パドレスは6回までにリードを奪えば勝利は確実だ」と記している。

ブルペンのクオリティの違いが明暗を分けるのではという見方だが、果たして実際の結果はどうなるのだろうか。

