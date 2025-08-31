◆ネットショッピングには注意？過去に同じものを買っているかも？

2025年9月、それまで牡羊座を運行していた土星が魚座へと移動します。しかも通常の動きとは真逆の、逆行という動き方で。そのため何かと苦労することが多くなるでしょう。

あいまいな事柄をできるかぎりクリアにしようとしたり、中途半端だったことを推し進めようとしたりするでしょうが、結果はかんばしいものではありません。ジタバタするよりは事態を静観するのが正解かも。金銭面には浪費傾向が強まる暗示が出ています。ネットショッピングには十分注意を。同じ品物をダブって買ってしまったり、品質がイマイチだったりしそうです。

ここでは天秤座～魚座の2025年9月の金運についてお伝えします。

◆天秤座

運勢は低めを推移する9月の天秤座です。けれどガッカリする必要はありません。直感にさえがあり、ひと目見ただけで相手が何を考えているか分かるくらいかも。自分のカンに自信を持ち、直感を頼りに行動していいでしょう。逆にあれこれ考えるとドツボにはまってしまうかも。

友人からうれしいマネー情報がもたらされる暗示もあります。ただし浮かれて、すぐに実践するのはリスキー。情報の真偽を確かめることを忘れないようにしたいものです。

ラッキーアイテム：木彫りのオブジェ

◆蠍座

9月の蠍座の運気は上々。ネットワークが大きく広がっていくひと月になるでしょう。どんなこともひいきせず、フラットな目で見るようにしてください。そしてさまざまなタイプの人と気さくに交流するよう心掛ければ幸運をしっかりとつかめるでしょう。

マネー面はきっちりと管理が行き届く時期。将来を見据えた金銭計画を立てるチャンスです。スマホやパソコンではなく、ノートに逐一メモするのが◎。9月後半、無駄遣いが増えそうな点には注意。

ラッキーアイテム：デジタルカメラ

◆射手座

低調運が暗示された9月の射手座。もともとは勇気にあふれたあなたなのに、考えられないほど臆病になりやすく、できるはずのこともできなくなるかもしれません。友人にお願いして励まし、ほめてもらいましょう。きっと気力が湧いてくるはず。

経済的にも不調傾向が続きます。収入がやや減り気味だったり、買い物で失敗したりするかもしれません。どんなときも守りの姿勢を崩さないようにし、質実剛健を貫く心構えが必要な時期です。

ラッキーアイテム：炊飯器

◆山羊座

9月の山羊座は好調運。自分の中からパワーが湧き出てくるのを実感できるでしょう。こうと思ったらぜひ行動を起こしてください。目標を意識して突き進めば、どれほど困難に思えてもクリアは可能なはず。

また貯蓄が着実に膨らんでいく時期にあたります。銀行の普通預金のみならず投資信託や株式などに目を向けるのもいいでしょう。その際、ネット証券を利用するのがポイント。また500円玉貯金もおすすめ。意外と早く貯まっていくはずです。

ラッキーアイテム：ポロシャツ

◆水瓶座

水瓶座の9月の運気は低迷気味。気分が乗らない日が続きそうです。意識的にリフレッシュすることを考えてください。温泉、軽いスポーツはテンションアップに有効。暑くなければ散歩もおすすめです。

マネー運は尻上がりにアップしていきそう。インターネットや雑誌などで節約術を集め、自分にふさわしい方法を見つけ出しましょう。それができれば貯め上手になれそう。また先生や両親など目上の人からお金の知恵を授けてもらえる暗示も。

ラッキーアイテム：ボディクリーム

◆魚座

魚座の9月は順調運。社交センスに磨きがかかり、さまざまなタイプの人と積極的に言葉を交わすことになるでしょう。新しい人間関係も生まれそう。言葉遣いや態度に気配りを。ファッションや持ち物などもTPOを意識するとよりよい結果になるはずです。

家計管理も想像以上にうまくできる暗示があります。ポイ活を意識するとお得を手に入れられるでしょう。また普段は家計をぐっと引き締め、たまのぜいたくで心を潤すというようにメリハリをつけると○。

ラッキーアイテム：透け素材のシャツ

教えてくれたのは……太陽と月の魔女

太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中

文＝あるじゃん 編集部