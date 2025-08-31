今日の運勢占い9月1日（月）12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年9月1日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月1日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の乙葉ウテナ（おとは・うてな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？心ときめくことができる日。気になっていたものを試したり、行ってみたい場所へでかけたりしてみて。行動に移せると、自信もどんどんついてくるようです。あなた自身の雰囲気が良くなると恋愛にも良い影響が。普段やらないようなことをすると◎ とくに海外の文化や食に触れてみると良いでしょう。仲間と一緒に食事にでかけるなど、にぎやかに過ごすのもおすすめ。新鮮な気分になれば開運にもつながることでしょう。センスや経験を活かして活躍できそう。他の人より得意なものがあれば、堂々とおこなってみましょう。自信があるあなたはいつもより魅力的に映るようです。気になる人から声をかけられるかも。美意識が高まりそうな日。とくに、内面の余裕から出る見た目の変化などに興味が出てくるかも。いろいろな人の話を聞くとモチベーションも上がりそうです。自分の意見もしっかり伝えるようにすると良いでしょう。今日は、素直な態度で接するようにすると◎ 相手の話を聞くときは、きちんと頷くなどリアクションをすると良いでしょう。とくに恋人やパートナーとは、自分の意見を言う前に相手の気持ちを聞くと上手くいきそう。身体を動かすと頭の回転も速くなるようです。今日は、細かくやることを決めるよりも動きながら判断していくほうが上手くいきそう。友人や恋人と一緒にスポーツジムなどにでかけるのも良いでしょう。思っていたよりも忙しい1日になりそうですが、面倒には感じずにテキパキとこなせるようです。ゲーム感覚で進めれば、さらに効率よく片付けられるようです。リーダーシップを発揮すれば周りからも喜ばれることでしょう。今日は、金銭管理の見直しなど生活に関することを改めていくと良いでしょう。欲しいと思ったものがあれば、じっくり検討すると◎ 誰かをサポートすると、巡り巡ってあなたの元に良い運気が訪れるようです。快適に過ごせるように、仕事場や自室の整理整頓をすると◎ 良いと思ったものは、周りと共有すると喜ばれそう。秋に向けて服装やメイクなどの見直しをすると◎ 恋のモチベーションも上がることでしょう。今日は、1人で集中して仕事などをすると、はかどるようです。周りの目を気にしすぎると、想像力が発揮できなくなるかも。お気に入りのお茶を飲みながら読書をするのも良いでしょう。さまざまな情報が手に入りそうですが、余計に悩んでしまう可能性がありそう。今日は考えることを中断してリフレッシュすると◎ 水泳やウォーキングなど、運動するのもアリ。汗を流してスッキリしましょう。急な対応に追われるなど、慌ただしい1日になりそう。大変かもしれませんが、こらえて乗り切るようにしましょう。用事が済んだ後は、思いっきり自分を甘やかしてみて。マッサージをしてもらうのも◎今日は心に余裕が生まれる日。小さな幸せや人の優しさに気づけそう。焦らず自然体で過ごすことで、運気がスムーズに流れます。■監修者プロフィール：乙葉ウテナ（おとは・うてな）池袋占い館セレーネ所属。「当たるだけでなく、良い未来に変える為の占い」をモットーに、東京＆大阪の占い館で延べ2万人以上を鑑定。対面鑑定をメインにタロット講座、イベント出演やアプリの監修を手がけている。