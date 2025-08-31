【試合速報】高校日本代表対大学日本代表、スタメン発表！　先発メンバー…

侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表

「侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」が31日、沖縄セルラースタジアム那覇で開催。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

高校日本代表は、健大高崎（群馬）のエース・下重賢慎が先発。今夏ベスト4の山梨学院（山梨）の横山悠とバッテリーを組み、大学日本代表打線に挑む。

迎え撃つ大学日本代表は、早稲田大の左腕・宮城誇南が先発マウンドに上がる。打線も小田康一郎（青学大）、松下歩叶（法大）、小島大河（明大）のクリーンアップを筆頭に、強力な布陣を形成している。

先攻：大学日本代表

1番（中）榊原七斗（明大）

2番（指）山形球道（立大）

3番（一）小田康一郎（青学大）

4番（三）松下歩叶（法大）

5番（捕）小島大河（明大）

6番（二）谷端将伍（日大）

7番（右）秋山俊（中京大）

8番（左）平川蓮（仙台大）

9番（遊）大塚瑠晏（東海大）

（投）宮城誇南（早稲田大）

後攻：高校日本代表

1番（遊）岡部飛雄馬（敦賀気比）

2番（左）藤森海斗（明徳義塾）

3番（三）為永皓（横浜）

4番（中）阿部葉太（横浜）

5番（捕）横山悠（山梨学院）

6番（二）奥村凌大（横浜）

7番（一）今岡拓夢（神村学園）

8番（指）川口蒼旺（神戸国際大付）

9番（右）坂本慎太郎（関東第一）

（投）下重賢慎（健大高崎）

【了】