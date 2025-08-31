大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担っていた佐々木朗希投手が故障離脱している。現在はマイナーでリハビリ登板をこなしている段階だが、初めからマイナー調整を行わせるべきだったのではという意見があるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今季新加入の佐々木は開幕ローテ入りし8試合に先発していた中、右肩のインピンジメント症候群を理由に5月中旬に故障者リスト（IL）に入った。その後8月中旬からリハビリ登板を開始しているが、1戦目は2.0回3失点、2戦目は3.1回2失点、3戦目は3.2回3失点といずれもピリッとしない投球内容になっている。

同メディアは「議論の多くは、4回目のリハビリ登板に集中するだろう。もし彼が制球力を向上させ、4~5回を投げ切ることができれば、チームは彼にメジャー復帰のチャンスを与えるかもしれない。そうでなければ、今季の残り期間は佐々木が登板する姿を見ることは期待できないだろう」と言及。

続けて、「振り返ってみれば、佐々木は今季をマイナーで始めるべきだった。チームは彼に課題を解決する時間を与えるべきだったのだ。メジャーでプレーした最初の2か月間のように、彼を狼の群れに放り込むような真似をするべきではなかった」と指摘している。

【関連記事】

【了】