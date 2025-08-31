アーセナルに所属するポルトガル人MFファビオ・ヴィエイラの獲得に、複数クラブが関心を示しているようだ。30日、ドイツメディア『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が報じた。

現在25歳のF・ヴィエイラはポルトの下部組織出身で、2022年夏に最大4000万ユーロ（約68億円）の移籍金でアーセナルに加入した。しかし、“ガナーズ”では定位置確保には至らず、2024－25シーズンは期限付き移籍でポルトに復帰した。

古巣では1年間で公式戦42試合に出場したF・ヴィエイラだが、契約に買い取りオプションは付帯しておらず、レンタル満了でアーセナルに帰還。すでに開幕した2025－26シーズンのプレミアリーグではベンチメンバーから外れ続けている。

そんなF・ヴィエイラに対しては、シュトゥットガルトが今月初頭から獲得に関心を示しているが、現状手が届く値札ではないため交渉は進展していないようだ。そんななか、ブラジル代表MFルーカス・パケタの去就が不透明なウェストハムも、F・ヴィエイラの獲得レースに参戦したことが伝えられた。

プレッテンベルク記者によると、具体的な名前は不明だが「チャンピオンズリーグに参戦するブンデスリーガのトップクラブ」もF・ヴィエイラの動向を注視しているようだ（※バイエルン、レヴァークーゼン、フランクフルト、ドルトムントのいずれか）。人員整理が思うように進んでいないアーセナルは、9月1日の“デッドライン・デー”よりも前に同選手の移籍先が決まることを目指している。