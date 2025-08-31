大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは最近、アリゾナ・ダイヤモンドバックス所属のケテル・マルテ内野手のトレード案が浮上している。実現すれば戦力アップは間違いないが、現時点では噂の域を出ないのかもしれない。米メディア『スポーティングニュース』が報じた。

マルテは日本時間29日時点で100試合、打率.290、23本塁打、60打点といった数字を残している主力選手の1人。ただ、オールスターブレイク後に無断で数試合を欠場したことなどから、チーム内では不満の声が挙がっているという報道もある。

マルテは主に二塁を務めているが、ドジャースは二塁レギュラーが固まらない状況が長らく続いている。そのため、マルテ獲得が実現すれば攻守で大きくパワーアップすることは間違いない。

ただ、同メディアは「ブリーチャー・レポートのザカリー・D・ライマー記者は『MLBパイプラインによってファームシステムが1位にランクされているドジャースは、マルテ獲得に動くだけの優秀な人材を擁している。また、OPS.643を記録している二塁手の攻撃力も強化する理由はある。だが、ダイヤモンドバックスが同じナショナルリーグ西地区のドジャースに最高の選手をトレードするだろうか？実現するかは疑わしい』と書いている」と否定的な見解を示している。

