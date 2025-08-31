リヴァプールが、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイの獲得に向けて正式に動き出したようだ。30日、イギリスメディア『BBC』や『スカイスポーツ』などが伝えている。

現在25歳のグエイは8歳頃からチェルシーの下部組織に所属し、2019年9月にトップチームデビューを果たしたが、わずか2試合の出場にとどまり、スウォンジーへのレンタル移籍を経験後、2021年7月にクリスタル・パレスに完全移籍となった。昨季からはキャプテンを務めるなど、同クラブでは通算160試合出場で8ゴール4アシストを記録。2022年3月にデビューしたイングランド代表でも通算22試合に出場している。

そんなグエイの現行契約は2026年6月30日までと残り1年となっており、同選手が契約延長に応じる意思がないと明確にしていることから、クリスタル・パレスは今夏に同選手を売却するか、来夏にフリーで手放すかの選択に迫られていることが明らかになっている。

このような状況のグエイにかねてよりリヴァプールが関心を寄せていたなか、移籍市場の閉幕前にリヴァプールが3500万ポンド（約69億円）に10パーセントの売却条項が付随する正式オファーを提示したという。

クリスタル・パレスとしては代役が見つかるまではグエイの売却をしたくないと考えている一方で、来夏にフリーで手放すことも望んでいないため、4000万ポンド（約79億円）と評価していることから、3500万ポンド（約69億円）に500万ポンド（約10億円）の追加オプションが付随する形ならオファーを受け入れる姿勢を示しているようだ。

また、クリスタル・パレスは、リヴァプールに所属するイングランド代表DFジョー・ゴメスをレンタル移籍で獲得することを打診したものの、これはリヴァプールに拒否されたことも『BBC』では報じられている。

なお、昨夏にはニューカッスルから届いたグエイへの6500万ポンド（約129億円）のオファーを拒否していたクリスタル・パレス。オリヴァー・グラスナー監督としては来夏にフリーで手放すことになってもグエイの残留を望んでいることが伝えられているが、果たして同選手は今夏にリヴァプールに移籍することになるのだろうか。