秋の夜長を楽しむ｜古都鎌倉にて、アート・音楽・食の体験型イベント「長谷寺NIGHT TABLE 2025」開催

鎌倉の長谷寺（神奈川県鎌倉市）にて、2025年10月10日（金）から13日（月・祝）までの4日間にわたり、アート・音楽・食を融合させた体験型イベント「長谷寺NIGHT TABLE 2025」が開催される。イベント会期中は、17時までの通常拝観終了後に、人数を限定した事前予約制で多様な体験が提供される。

【画像】秋の夜長にふさわしい、アート、音楽、食が融合したイベントを鎌倉・長谷寺で（写真16点）

秋の夜に開催される本イベントは、各日60名のみを対象とした特別な催しである。参加者は、日中の拝観を終えた後に静かに闇へと沈む境内を貸切にし、深緑の木々を幻想的に照らすライトアップを楽しみながら散策することができる。

さらに、”緑の魔術師”として世界的に名を馳せる庭園デザイナー石原和幸氏による花盆栽のインスタレーションや、長谷寺の本尊・十一面観世音菩薩が安置される由緒ある観音堂での、ジャンルを超えたアーティストたちによるスペシャルライブコンサートも実施される。ちなみにアーティストは日替わりで、荘厳な空間と音楽が一体となる一夜限りの体験が用意されている。

また食の面では、鎌倉の名店「リストランテ ラ・ルーチェ」の小川真シェフが監修するカジュアルガーデンスタイルのディナービュッフェが提供され、地元の食材をふんだんに使った彩り豊かな料理の数々と、アルコールを含むフリードリンクによって、湘南・鎌倉ならではの味覚を堪能することができる。

アート、音楽、そして食という三つの要素が融合した本イベントは、秋の夜長にふさわしい贅沢なひとときを提供してくれることだろう。この機会に鎌倉での数少ないナイトコンテンツに参加し、鎌倉の新たな魅力を発見してみるのはいかがだろうか。

長谷寺NIGHT TABLE 2025

実施日：2025年10月10日（金）～10月13日（月・祝）

定員：各日60名

料金：1名16,800円（税込）

タイムテーブル：

17:30 入場

18:00～観音堂コンサート

19:00～境内ビュッフェ(フリードリンク・雨天時は仕様が変わります)

21:00 イベント終了

申込方法：専用サイトにて事前申し込み制

https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=71118&ac=9000

注意事項：

・雨天実施ですが、荒天の場合は中止する可能性があります。

・受付からイベント会場までは上り階段です。スロープやエレベーターなどの設備はございません。

・小学生以下のお子様を連れてのご参加はご遠慮ください。

・ペットの入場はできません。

・併設駐車場のご利用には別途料金が発生いたします。

・屋外にて実施のコンテンツがあります。防寒着等は各自ご用意ください。

長谷寺NIGHT TABLE 2025 特設Webサイト

https://hasedera-nighttable.com/