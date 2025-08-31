大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、打線の軸となるマックス・マンシー内野手を負傷によって欠いている。マンシーの離脱で得点力不足に苦しむドジャースだが、ついにマンシーに復帰の兆しが見えてきた。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

マンシーは今季、膝の打撲で1か月強の離脱から復帰した後、瞬く間に脇腹の肉離れによって再び負傷者リスト（IL）入りした。ドジャースの打線はマンシーの不在で大きく苦しんでいるが、すでにリハビリ出場を開始し、復帰が目前に迫っている。

7月以降、マンシーがほぼスタメンから外れているドジャース打線は低迷し、わずか得点199に留まっており、同期間のリーグ21位に相当する。ドジャースは有望株のアレックス・フリーランド内野手の昇格など、起爆剤を探してきたが、目立った成果は得られていない。

待望の復帰が近づくマンシーについてパレロ氏は「全ては彼にかかっている。彼が打線の要として長打力を提供すれば、デーブ・ロバーツ監督は二塁手で柔軟な選手起用が可能になる。開幕当初はそう見えなかったかもしれないが、彼はシーズン終盤に向けてドジャースが全てをまとめ上げるうえで不可欠な存在となるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】