マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、負傷交代となった選手たちの状態に言及した。30日、クラブ公式サイトが伝えている。

プレミアリーグ第3節が30日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはバーンリーと対戦。27分にオウンゴールから先制すると、55分に追いつかれたものの、57分にブライアン・ムベウモが勝ち越しゴールをマーク。その後、66分に再び同点弾を許したが、90＋7分にブルーノ・フェルナンデスがPKを決めて、今季公式戦4試合目にして初勝利を手にしている。

しかし、この試合では先発出場したマテウス・クーニャが左ハムストリングのあたりを気にして31分に途中交代を余儀なくされると、同じく先発出場し、ハーフタイムでベンチに下がっていたメイソン・マウントも負傷による交代だったことが明らかになっている。

試合後、イギリスメディア『スカイスポーツ』で両選手の状態について聞かれたアモリム監督は「クーニャとメイソン・マウントを失ったことは痛かった。メイソン・マウントは負傷を抱えながら、30分間プレーしていたからね。彼らは私たちにとって非常に重要な存在なので、心配している。様子を見ていこう」と語った。

また、試合後の記者会見でもアモリム監督は「（彼らの状態は）わからない。確認するしかない。本当の競争力をつけるためにも彼らが本当に必要だ」と早期復帰への期待を口にしている。

今後はインターナショナルウィークが予定されているため、マンチェスター・ユナイテッドの次節は9月14日のアウェイでのマンチェスター・シティ戦となっているが、果たして両選手は同試合に出場することができるのだろうか。

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドvsバーンリー