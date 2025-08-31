大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、左肘故障で戦列を離れていたキケ・ヘルナンデス内野手が復帰を果たした。様々なポジションを守れるユーティリティ性で再びチームに貢献することが期待されているが、可能ならば守りたくないポジションもあるという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

キケは内外野の全ポジションを守れるユーティリティ性に加え、今季は試合の大勢が決した際の野手登板要員としての働きも光っている。

同メディアは「キケの価値の大部分はユーティリティースキルにある。リリーフでさえこなす姿からもそれは明らかだ。しかし、2度のメジャー優勝経験を持つ彼は、絶対にやりたくないポジションがあると明かした。それは捕手だ」としつつ、「投手の球はとても速く、しかも変化球を多用してくる。まるでボクシングの試合をやっているかのようだ。だから僕はメジャーで捕手をやるつもりはないよ」というキケのコメントを紹介。

一方、複数ポジションをこなすこと自体については「数年前ならもっと大変だったかもしれないけど、もう長年やっているから、そういうのも当然なんだ。もう自分の一部になってしまった。ただ、一つの場所でプレーすることに慣れていないだけ。それが僕にとって面白いことなんだと思う」と口にしているという。

