フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が、ブンデスリーガ公式のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出された。

30日に行われたブンデスリーガ第2節のホッフェンハイム戦に先発出場した堂安は、17分に綺麗な弧を描いた左足でのコントロールシュートを突き刺して先制点を決めると、27分にもクロスを左足で押し込んで追加点をマーク。さらに、51分には巧みなラストパスからジャン・ウズンのゴールを演出するなど、3得点に関与して3－1での勝利に大きく貢献を果たした。

78分までのプレーで、2ゴール1アシストを記録してフランクフルトのリーグ戦開幕2連勝に貢献した堂安は、ブンデスリーガ公式サイトでこの試合のMOMに選出。総評では「堂安は、フランクフルトサポーターの記憶に長く残るであろう、卓越したパフォーマンスを披露した」と綴りながら、次のように賛辞を送っている。

「この夏に加入した同選手はフランクフルトの攻撃陣の好調の核となり、対照的なスタイルで2ゴールを挙げた後、ウズンの3点目もアシストをした。彼の1点目は卓越したカーリングシュートでその技術力を証明し、2点目はポジショニングの鋭さを際立たせていた」

「ダイレクトなランニング、正確なパス、そして完璧なフィニッシュで、ホッフェンハイムの守備陣を終始苦しめ、78分に交代した際にはアウェイサポーターからスタンディングオベーションを浴びた」

【動画】堂安律が2ゴール1アシストをマーク！