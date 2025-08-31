三重県玉城町(たまきちょう)は、自然環境に恵まれ、農業・畜産業の盛んなまち。比較的温暖な気候に恵まれており、雪が降ることは珍しい大変過ごしやすい環境です。

伊勢神宮のある伊勢市に隣接しており、古来より伊勢神宮の宿場町として、また参宮街道、初瀬(はせ)街道、熊野古道などが交わる要衝として、多くの人や文化が行き交い賑わったまちでもあります。

今回紹介するのは、玉城町のシンボルともいえる「田丸城跡」。野面積み(のづらづみ)の石垣が美しい南北朝時代の城址です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、玉城町の観光スポット「田丸城跡」の詳細、返礼品などについて、詳しく調べてみました!

四季折々の風景を楽しめる! 「田丸城跡」について

田丸城跡

・玉城町田丸字城郭114-1

・アクセス：【電車】JR参宮線「田丸駅」から徒歩10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

延元元年(1336年)、北畠親房(きたばたけちかふさ)・顕信(あきのぶ)父子が玉丸山に城塞を築き、南朝の拠点としたと伝えられている「田丸城」。天正3年(1575年)には織田信長の伊勢侵攻に伴い、北畠氏を継いだ織田信雄(のぶかつ)が三層の天守を築き城主となり、明治維新で廃城となった南伊勢随一の名城です。

自然の岩を、その形を生かして積み上げる野面積みの美しい石垣は見もの! 平成29年(2017年)「続日本100名城」に選出され、三重県指定文化財に指定されています。

春には桜、夏には大賀蓮(おおがはす)、秋には紅葉、冬にはライトアップと、一年を通じて景観が楽しめるだけでなく、地域住民の憩いの場にもなっているのだとか。

玄甲舎

また周辺には、田丸城の家老であった金森得水(かなもりとくすい)の茶室兼別邸である「玄甲舎」など、田丸城ゆかりの場所もあり、ゆったりと散歩をしながら歴史を感じることができるのも魅力的です。

自治体からのメッセージ

季節ごとに違った雰囲気をみせる田丸城跡を見に玉城町へぜひお越しください。

玉城町のふるさと納税返礼品について

優れた資質、行き届いた管理により“日本トップクラスの肉牛”として認められている「松坂牛」、宮川を水源に育てた玉城産コシヒカリを使用したお米「伊勢ごころ」を紹介します。どちらも玉城町の中で人気を誇る返礼品なのだとか。

玉城町産 松阪牛カイノミ厚切りカット

・提供事業者：ミライエ牛肉店

・三重県度会郡玉城町日向344

・内容量：松阪牛カイノミ厚切りカット 300g(トレイ入り)

・寄附金額：1万5,000円

玉城町産「松坂牛」のカイノミ厚切りカットです。バラ肉でありながらヒレの赤身のうま味とやわらかさを兼ね備えている魅力溢れる部位。脂もしつこくなく上品な香りが楽しめます。

令和6年玉城産米コシヒカリ「伊勢ごころ」15kg

・提供事業者：玉城町観光協会

・三重県度会郡玉城町佐田49-2

・内容量：令和6年 玉城産米「伊勢ごころ」15kg(10kg+5kg)

・寄附金額：4万9,000円

玉城産コシヒカリを使用したお米「伊勢ごころ」です。選別時に使用する網目を、一般的なものよりも大きくすることで粒ぞろいの良い玉城産のお米だけを厳選。つや、香り、弾力に優れた食味を楽しむことができます。

今回は三重県玉城町の観光スポット「田丸城跡」と、人気の返礼品を紹介しました。地元の人たちや観光客にも愛される、美しい石垣と季節により表情を変える風景を楽しめるスポットです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者